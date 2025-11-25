Τεράστιο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό πριν την αναμέτρηση με την Στουρμ Γκρατς για το Europa League

Με δύο νέα προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κρίσιμο παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στη Στούρμ Γκράτς στη πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Uefa Europa League ,ένα μάτς που θα παίξει σημαντικό ρόλο στη μάχη του «τριφυλλιού» για την ευρωπαϊκή του πορεία.

Ο Αλμπάν Λαφόν αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή, έπειτα από ενοχλήσεις που ένιωσε στον δικέφαλο. Οι εξετάσεις έδειξαν θλάση, με αποτέλεσμα ο Γάλλος τερματοφύλακας να μένει εκτός πλάνων Μπενίτεθ για το προσεχές διάστημα.

Στο μέτωπο του Πέδρο Τσιριβέγια, ο Ισπανός μέσος αντιμετωπίζει φλεγμονή στον αστράγαλο, συνέπεια ενός χτυπήματος στον ίδιο αγώνα. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, με τη συμμέτοχή του κόντρα στη Στουρμ Γκράτς να παραμένει αμφίβολη.

Τα δύο αυτά προβλήματα αλλάζουν σημαντικά τις ισορροπίες στον σχεδιασμό του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τους Αυστριακούς. Η απουσία του Λαφόν έχει ήδη επηρεάσει τον καταρτισμό της εντεκάδας, ενώ η πιθανή απουσία του Τσιριβέγια αφαιρεί από τη μεσαία γραμμή έναν έμπειρο παίκτη με ένταση και δημιουργία.