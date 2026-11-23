Σε αδιέξοδο δείχνουν να οδηγούνται οι σχέσεις του Νίκου Στραβελάκη με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Οι κόντρες και οι εντάσεις ανάμεσα στους παρουσιαστές της εκπομπής του OPEN, «10 παντού», ήταν κάτι σχεδόν καθημερινό, με τους υπεύθυνους στο κανάλι να προσπαθούν να διατηρήσουν την ηρεμία, γιατί κάτι ανάλογο δεν συμβαίνει σε καμία άλλη εκπομπή τους.

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου όμως έγινε κακός χαμός και οι δύο δημοσιογράφοι αντάλλαξαν βαριές κουβέντες από αυτές που δεν μπορείς να πάρεις πίσω. Ακούστηκαν λέξεις και φράσεις όπως «εγώ είμαι όλη η εκπομπή, αν δεν σου αρέσει να φύγεις, είσαι σκουπίδι», οπότε η στη συνέχεια η Παπακωστοπούλου φέρεται να πήγε στο HR για να κάνει καταγγελία για τη συμπεριφορά του συναδέλφου της. Πάντως για την ώρα από το κανάλι δεν παίρνουν καμιά απόφαση και συνεχίζουν με το ενημερωτικό δίδυμο και όπου βγει…

Βαριές κουβέντες

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε: «Αυτά που ακούστηκαν στο διάλειμμα ήταν πάρα πολύ ακραία. Είμαι γνώστης του τι ακριβώς έγινε. Γιατί; Επειδή στα κανάλια έχουμε πολλούς φίλους τεχνικούς, ένας από τους ανθρώπους που ήταν παρών εκεί μίλησε. Μίλησα μαζί του το Σαββατοκύριακο και μου εξήγησε ακριβώς τι έχει συμβεί. Άρα έχω πλήρες το ρεπορτάζ του τι έχει συμβεί. Πολύ δυσάρεστο όλο αυτό που έγινε και το θέμα είναι ότι δεν σταμάτησε εκεί. Η κυρία Παπακωστοπούλου μετά τη λήξη της εκπομπής επισκέφθηκε το HR, δηλαδή τη διεύθυνση προσωπικού του σταθμού και έκανε καταγγελία εναντίον του συμπαρουσιαστή της κυρίου Νίκου Στραβελάκη.

Στο διάλειμμα, λοιπόν, ο Νίκος Στραβελάκης μιλάει με έναν καλεσμένο μπροστά στην κυρία Παπακωστοπούλου και λέει ότι “όλη η εκπομπή είμαι εγώ τρόπον τινά, ότι εγώ κάνω τα θέματα, ευτυχώς εγώ μένω ξύπνιος από τις τρεις το πρωί, ξημεροβραδιάζομαι για να ετοιμάσω όλα τα θέματα και γι’ αυτό η εκπομπή τέλος πάντων έχει πλούσιο θεματολόγιο, γιατί ασχολούμαι εγώ προσωπικά ευτυχώς”. Το οποίο ακούστηκε στα αυτιά της κυρίας Παπακωστοπούλου κάπως εγωπαθές, μπορεί να είναι και αλήθεια…

Λοιπόν, αντιδρά η κυρία Παπακωστοπούλου, λέει “τι είναι αυτά που λες; Δεν είναι έτσι τα πράγματα και τι συνεργασία είναι αυτή”κτλ… Και γυρίζει και της λέει ο Νίκος Στραβελάκης “άκου να σου πω κάτι, αυτή είναι η συνθήκη. Άμα θες να φύγεις, φύγε”. Και του απαντάει λοιπόν με ένα πολύ ακραίο χαρακτηρισμό εκείνη την ώρα η κυρία Παπακωστοπούλου, του είπε να πάει… Μπροστά σε όλους. Μόλις λοιπόν το είπε αυτό η Παπακωστοπούλου στον Στραβελάκη, ο Στραβελάκης απάντησε ότι “είσαι σκουπίδι” και μετά συνέχισε ένας διάλογος πάρα πάρα πολύ ακραίος. Τελικά η Παπακωστοπούλου πήγε στο HR αφού τελείωσε όλο αυτό και τον κατήγγειλε τον κύριο Στραβελάκη».

Σε τεντωμένο σκοινί

Το θέμα αναδείχθηκε από όλες τις πρωινές εκπομπές που κάτι τέτοια αποτελούν βούτυρο στο ψωμί της… σκαλέτας τους. Η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε στο «Happy Day»: «Αυτό που συνέβη την Παρασκευή, θέλω να σας πω, από περιγραφές που έχω ακούσει, δεν έχει προηγούμενο. Τα λόγια που εκστομίστηκαν επίσης και οι χαρακτηρισμοί, βρισιές, υβρεολόγιο, το οποίο εγώ, τι να σας πω, δεν το έχω ξανακούσει. Ήταν από τη μία πλευρά κυρίως. Αφήστε καλύτερα να μην το πω. Δεν χρειάζεται τώρα να ρίξω εγώ περαιτέρω λάδι στη φωτιά. Αυτοί που τα είπαν ξέρουν πολύ καλά τι έχει ειπωθεί και όσοι τα άκουσαν επίσης τα άκουσαν. Πάντως εγώ που δεν σοκάρομαι και εύκολα, σοκαρίστηκα.

Θεωρώ ότι αυτό που συνέβη εκεί δεν έχει άλλο προηγούμενο. Όσο κι αν θέλουν οι άνθρωποι του σταθμού να με πείσουν ότι αυτά συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν. Εδώ βλέπουμε ότι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι και δεν ταιριάζουν και δεν μπορούν να συνεργαστούν. Και θα τολμήσω να πω και κάτι άλλο, το οποίο δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ αναφέρει ότι την πλήρη στήριξη του σταθμού έχει η Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Ο Νίκος Στραβελάκης δεν είναι ένας εύκολος συνεργάτης και γι’ αυτό έχουν αποχωρήσει και στο παρελθόν άλλοι άνθρωποι. Από την άλλη όμως έχει 38 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Είναι ένας άνθρωπος που, δύσκολος ξεδύσκολος, δουλεύει ατελείωτες ώρες και η πορεία του έχει κριθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Οι αποφάσεις της διοίκησης είναι ότι θα παραμείνουν έτσι όπως είναι μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι η πλευρά Στραβελάκη δεν είναι διατεθειμένη και δεν μπορεί να προχωρήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες».

Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Όταν δεν είναι ξεκάθαρη η ιεραρχία είναι λίγο περίεργες οι ισορροπίες. Είναι δύσκολο να πηγαίνεις σε ένα περιβάλλον με έναν άνθρωπο που δεν συμπαθείς».

Η Κατερίνα Καινούργιου απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη θέση και αρκέστηκε να πει: «Είναι απέναντί μας και οι δύο τώρα; Καλά, μην γυρίσετε να τους δείτε. Έχουν τσακωθεί απλά οι άνθρωποι. Όλοι έχουμε τσακωθεί και μπροστά σε καλεσμένους και μπορεί να έχουν δημιουργηθεί διαπληκτισμοί, αλλά τώρα βρισιές και αυτά είναι λίγο…».