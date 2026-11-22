Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από το πρωινό της 22ας Νοεμβρίου 2022, όταν η 21χρονη Έμμα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα τροχαίο που έμελλε να της στερήσει τη ζωή και να βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της.

Η απουσία της παραμένει καθημερινά οδυνηρή για τους δικούς της ανθρώπους. Για τη μητέρα της, ο χρόνος που περνά δεν μπορεί να καλύψει το κενό που άφησε πίσω της η κόρη της.

Με μια ανάρτηση γεμάτη αγάπη και βαθιά θλίψη, απευθύνεται στην Έμμα, εκφράζοντας πόσο της λείπουν το πρόσωπο, το χαμόγελο, η φωνή και το γέλιο της.

«Πανέμορφή μου…

4 χρόνια που έχω να δω το όμορφο πρόσωπό σου, το όμορφο χαμόγελό σου.

4 χρόνια που έχω να ακούσω τη φωνή σου, το γέλιο σου.

Τι κάνω εγώ εδώ;

4 χρόνια αναρωτιέμαι γιατί να ζω εγώ και όχι εσύ…

4 χρόνια προσπαθώ να βρω νόημα στο παράλογο.

4 χρόνια ζω μια ζωή που ΔΕΝ ΘΕΛΩ.

4 χρόνια πόνος ατελείωτος.

Μου λείπεις».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου 2022, όταν η 21χρονη Έμμα, φοιτήτρια από την Κρήτη, επιχείρησε να διασχίσει πεζή την οδό Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας, στη Θεσσαλονίκη. Εκείνη τη στιγμή παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 26χρονος, ο οποίος την εγκατέλειψε βαριά τραυματισμένη στο οδόστρωμα και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή της δεν παρουσίασε βελτίωση.

Δύο ημέρες μετά το τροχαίο, στις 24 Νοεμβρίου, ο 26χρονος οδηγός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Για την υπόθεση συνελήφθη και μια 19χρονη, η οποία φέρεται να επέβαινε στο όχημα και να εγκατέλειψε επίσης το σημείο.

Στις 27 Νοεμβρίου 2022, έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας, η Έμμα υπέκυψε στα τραύματά της. Οι γονείς της πήραν την απόφαση να δωρίσουν τα όργανά της, χαρίζοντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε άλλους ανθρώπους.

Έναν χρόνο αργότερα, την 1η Δεκεμβρίου 2023, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον οδηγό για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια. Του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 16,5 ετών.