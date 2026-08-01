Ένας γνώριμος τηλεοπτικός κύκλος ανοίγει ξανά για την Έλενα Κατρίτση. Μετά την ολοκλήρωση της μακρόχρονης πορείας της με την εκπομπή «Προσωπικά», η δημοσιογράφος επιστρέφει στη δημόσια τηλεόραση, αναλαμβάνοντας μια νέα εβδομαδιαία παραγωγή που θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο στην ΕΡΤ1.

Η επιστροφή της σηματοδοτεί ένα νέο δημιουργικό ξεκίνημα, αυτή τη φορά με επίκεντρο ανθρώπινες ιστορίες που ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα.

Στο επίκεντρο οι Έλληνες της διασποράς

Η νέα εκπομπή θα φιλοξενεί Έλληνες που ζουν και διακρίνονται στο εξωτερικό, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αφηγηθούν τη δική τους πορεία.

Άνθρωποι από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους θα μιλούν για την απόφαση να αφήσουν την Ελλάδα, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στα πρώτα τους βήματα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους τους.

Η αφήγηση δεν θα περιορίζεται μόνο στις επαγγελματικές τους επιτυχίες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στις προσωπικές ιστορίες, στη νοσταλγία για την πατρίδα, στις σχέσεις που δοκιμάστηκαν από την απόσταση και στην προσπάθεια προσαρμογής σε μια νέα πραγματικότητα.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπομπή έχει ήδη εγκριθεί από την ΕΡΤ και βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής, με τα πρώτα γυρίσματα να έχουν πραγματοποιηθεί.

Η Έλενα Κατρίτση θα συναντά τους καλεσμένους στους τόπους όπου ζουν και εργάζονται, επιχειρώντας να καταγράψει όχι μόνο την επιτυχία τους, αλλά και τη διαδρομή που τους οδήγησε μέχρι εκεί.

Με αυτή την επιστροφή, η δημοσιογράφος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία της με την ΕΡΤ, περίπου τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της εκπομπής «Προσωπικά», η οποία άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.