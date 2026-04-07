Τέσσερις διαφορετικές έρευνες για τις υποκλοπές

Νέο κεφάλαιο στην υπόθεση του λογισμικού Predator ανοίγει η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία «ξεκλειδώνει» έρευνες για κατασκοπεία, στελέχη εταιρειών και φερόμενες ψευδορκίες. Στον Άρειο Πάγο διαβιβάζονται οι κρίσιμες δικογραφίες, την ώρα που το Πρωτοδικείο «δείχνει» κενά στην αρχική φάση της έρευνας.

Αυτό οδηγεί στη διενέργεια τεσσάρων νέων ερευνών: Οι δύο πρώτες οδεύουν προς τον Άρειο Πάγο λόγω σπουδαιότητας, ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν προς διερεύνηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Για την κατασκοπεία

Ο τρόπος λειτουργίας του Predator, η δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής και η έκταση των δεδομένων, σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των θυμάτων που κατείχαν νευραλγικές θέσεις στον κρατικό μηχανισμό και όχι μόνο, με πρόσβαση σε ευαίσθητες ή απόρρητες πληροφορίες έδωσαν επαρκή στοιχεία στο Πρωτοδικείο για να ζητήσει έρευνα για κατασκοπεία.

Η έρευνα αυτή θα σταλεί λόγω σπουδαιότητας και ιδιοτήτων των στόχων στον Άρειο Πάγο. Με ενδιαφέρον αναμένεται αν θα βρεθούν περισσότερα ευρήματα αυτή τη φορά από το Ανώτατο Δικαστήριο, που στην προηγούμενη έρευνα του είχε βρει εμπλοκή μόνο των τεσσάρων ιδιωτών που κάθισαν στο εδώλιο.

Έτσι κρατικοί αξιωματούχοι, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλα πρόσωπα που ήταν στόχοι του Predator και δεν κλήθηκαν να καταθέσουν μέχρι τώρα, ίσως κληθούν τώρα, εάν κρίνει έτσι ο εισαγγελικός λειτουργός που θα αναλάβει την έρευνα.

Για στελέχη των δύο εταιριών που εμπλέκονται

Κατά το πρωτοδικείο πλην των τεσσάρων που καταδικάστηκαν πρωτόδικα, προέκυψαν ενδείξεις για αλλά εννιά στελέχη των εταιριών Intellexa και Krikel.

Αν τελικά παραπεμφθούν στο εδώλιο θα δικαστούν για τα ίδια αδικήματα για τα οποία έχουν καταδικαστεί οι εργοδότες τους. Η έρευνα για τα πρόσωπα αυτά μάλιστα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της παραγραφής.

Για τη φερόμενη ψευδορκία στην επιτροπή της Βουλής

Η τρίτη έρευνα αφορά τη φερόμενη ψευδορκία του Σταμάτη Τρίμπαλη, ο οποίος εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel. Αφορμή για αυτό το σκέλος της έρευνας είναι όσα κατέθεσε ο τότε εμφανιζόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel Σταμάτης Τρίμπαλης, που είχε πει ότι πριν εμφανιστεί στην επιτροπή της Βουλής, είχε λάβει από επιχειρηματία συναδελφο του κάποιες από τις ερωτήσεις που θα του γίνονταν. Αν προκύψουν στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα , η Εισαγγελία θα προχωρήσει τη διαδικασία διαβίβασης στη Βουλή.

Για την φερόμενη ψευδορκία του περίφημου κρεοπώλη

Τέλος, διερευνάται η φερόμενη ψευδορκία του κρεοπώλη, ο οποίος είχε καταθέσει στο δικαστήριο πως δεν είχε καμία γνώση για το πώς χρησιμοποιήθηκε η κάρτα του.Πρόκειται για την κάρτα μέσω της οποίας φέρεται να εστάλη το μολυσμένο μήνυμα που «παγίδευσε» το κινητό τηλέφωνο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.