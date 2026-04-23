Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο - Στο Ναυτοδικείο ο δράστης

Συγκλονίζουν οι νέες πτυχές της άγριας δολοφονίας του 27χρονου γιου ανώτατου αξιωματικού της Αστυνομίας στο πάρκο του Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης (22/4). Οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν μια σοκαριστική αλληλουχία γεγονότων, που ξεκίνησε από ένα μοιραίο ραντεβού για «ξεκαθάρισμα» και κατέληξε σε μια προσπάθεια ομαδικής συγκάλυψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος δράστης έφτασε στο πάρκο συνοδευόμενος από έναν 18χρονο φίλο του. Κατά τη διάρκεια του έντονου διαπληκτισμού, ο 20χρονος έβγαλε μαχαίρι και κατάφερε το θανάσιμο πλήγμα στην καρδιά του 27χρονου. Ο 18χρονος φίλος του κατά τις ίδιες πηγές ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς που τον εντόπισαν πρώτο, πως όλα έγιναν τόσο γρήγορα, που «δεν πρόλαβε να παρέμβει» για να σταματήσει το φονικό.

Η κρυψώνα και οι συλλήψεις για υπόθαλψη

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δύο νεαροί έφυγαν από το Πάρκο Ασυρμάτου με ΙΧ αυτοκίνητο και πήγαν και πήραν τις κοπέλες τους και συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί σε κάποιο χώρο, προσπαθώντας να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Ο εισαγγελέας διέταξε την σύλληψη και των τεσσάρων, με τον 20χρονο να αναμένετε να κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία, ενώ ο 18χρονος και οι δύο κοπέλες για υπόθαλψη εγκληματία.

Στον στρατιωτικό εισαγγελέα και το παρελθόν του δράστη

Λόγω της ιδιότητας του 20χρονου, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του ως ναύτης στο Πολεμικό Ναυτικό, όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν το πρωί της Παρασκευής (24/4) στον Στρατιωτικό Εισαγγελέα. Εκεί αναμένεται να γίνει ο διαχωρισμός της δικογραφίας, ώστε ο δράστης να δικαστεί από το Ναυτοδικείο, ενώ οι υπόλοιποι από την τακτική δικαιοσύνη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 20χρονος ήταν «γνώριμος» των αστυνομικών αρχών, καθώς στο παρελθόν είχε προσαχθεί κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου, μιας και είχε βρεθεί στην κατοχή του μαχαίρι.