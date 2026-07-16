Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη για επιδοτήσεις

Ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο και Μαξίμου Σενετάκη για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στην Κατερίνα Παπακώστα ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.



Για τους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο

Σε ανακοίνωση των διώξεων που πρόκειται να ασκήσει σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Από τους 11 βουλευτές που είχαν καταστεί υπόλογοι για την υπόθεση και για τους οποίους είχε ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο η άρση της ασυλίας τους προκειμένου να διερευνηθούν από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, κατόπιν αιτήματός της, τελικά οι 4 θα έρθουν αντιμέτωποι με την ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ για τους υπόλοιπους 7 η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο.

Υπενθυμίζεται πως οι βουλευτές για τους οποίους είχε πραγματοποιηθεί άρση ασυλίας ήταν οι: Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Χρήστος Μπουκώρος, Λάκης Βασιλειάδης, Κώστας Αχ. Καραμανλής, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Μαξίμος Σενετάκης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Σκρέκας και Κατερίνα Παπακώστα.

Συνολικά διώξεις θα ασκηθούν σε 22 άτομα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Πληρωμών, δύο πρώην περιφερειακοί Διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένας υπάλληλος του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού όπως και ένας κτηνιατρικός λειτουργός. Διώξεις ασκούνται βέβαια και σε αρκετούς δικαιούχους των κονδυλίων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για τις διώξεις: «Όσον αφορά τις έρευνες αυτές, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί πλέον δίωξη κατά του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε κατηγορίες απιστίας, κατά του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Πληρωμών για δύο κατηγορίες απιστίας, και κατά δύο πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται επίσης τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές: τρεις εξ αυτών κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, και ένας για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ. Ένας από τους βουλευτές κατηγορείται επίσης για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα) άσκησε δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και αρκετών πρώην υψηλόβαθμων δημοσίων λειτουργών και πολιτικών στελεχών, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια. Οι κατηγορίες εναντίον άλλων επτά εν ενεργεία βουλευτών αρχειοθετήθηκαν.



Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει αρκετές συνεχιζόμενες έρευνες σχετικά με ένα φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Στις 24 Απριλίου 2026, το Ελληνικό Κοινοβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για την άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει στις έρευνές της για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021, και να διαλευκάνει τα γεγονότα αναζητώντας τόσο ενοχοποιητικά όσο και απαλλακτικά στοιχεία.



Οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των αγροτικών κονδυλίων της ΕΕ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Τα στοιχεία δείχνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου, αναδρομικές τροποποιήσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και χειραγώγηση των πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.



Όσον αφορά τις έρευνες αυτές, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί πλέον δίωξη κατά του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε κατηγορίες απιστίας, κατά του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Πληρωμών για δύο κατηγορίες απιστίας, και κατά δύο πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται επίσης τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές: τρεις εξ αυτών κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, και ένας για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ. Ένας από τους βουλευτές κατηγορείται επίσης για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.



Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν έναν υπάλληλο του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, έναν συνεργάτη πρώην υπουργού, έναν κτηνιατρικό λειτουργό και αρκετούς δικαιούχους των κονδυλίων. Οι κατηγορούμενοι αυτοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης σχετικής με τις επιδοτήσεις, της απόπειρας απάτης με υπολογιστή, της ψευδούς βεβαίωσης σε επίσημα έγγραφα, ενώ ορισμένοι εξ αυτών κατηγορούνται επίσης για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας σε ορισμένα από τα αδικήματα που διαπράχθηκαν από τους υψηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς.



Σε περίπτωση που κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές στερητικές της ελευθερίας (φυλάκιση) έως πέντε έτη και τις προβλεπόμενες χρηματικές ποινές βάσει του ελληνικού δικαίου.



Οι κατηγορίες εναντίον άλλων επτά εν ενεργεία βουλευτών, καθώς και δύο πρώην βουλευτών, αρχειοθετήθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Όλα τα σχετικά στοιχεία εξετάστηκαν με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, δείχνοντας την ίδια προσοχή τόσο στις ενοχοποιητικές όσο και στις απαλλακτικές περιστάσεις.



Για τα υπόλοιπα υπό έρευνα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων τριών πρώην βουλευτών, οι διαδικασίες συνεχίζονται.



Άλλες έρευνες για φερόμενες πράξεις που τελέστηκαν σε διαφορετικά έτη βρίσκονται σε εξέλιξη. Προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η έκβαση των εν εξελίξει διαδικασιών.



Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.



Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».