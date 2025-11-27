Τέσσερις υδροστρόβιλοι ταυτόχρονα στην Κέρκυρα - Το εντυπωσιακό φαινόμενο μέσα από φωτογραφικά καρέ

Αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό θέαμα ήρθαν οι κάτοικοι στο Μαθράκι, στα βορειοδυτικά της Κέρκυρας, όταν υδροστρόβιλος σχηματίστηκε κοντά στις ακτές του μικρού νησιού την Τετάρτη (26/11).

Συγκεκριμένα φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον κ. Κώστα Μάστορα, κάτοικο της περιοχής που βρέθηκε μπροστά στο θέαμα, δείχνουν τέσσερις υδροστρόβιλους να σχηματίζονται ταυτόχρονα κάτω από τα πυκνά γκρίζα σύννεφα, «ενώνοντας ουρανό και θάλασσα. Ευτυχώς, παρά την ορμή και την εντυπωσιακή τους εμφάνιση, οι υδροστρόβιλοι δεν προκάλεσαν ζημιές στο νησί.

Υπενθυμίζεται ότιη Κέρκυρα όπως και η Αιτωλοακαρνανία υπέστησαν βιβλικές καταστροφές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας ADEL ενώ εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους για να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις καθώς λόγω των πλημμυρικών φαινομένων αλλά και των κατολισθήσεων οι μετακινήσεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.

Το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει το ίδιο και σήμερα, Πέμπτη. Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν μεγάλο όγκου νερού και σήμερα είναι και πάλι τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική και κεντρική Στερεά, η νότια και η δυτική Πελοπόννησος, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και η Θράκη.

