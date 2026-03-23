Τέταρτο επιβεβαιωμένο κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Σε τέταρτη εκτροφή επιβεβαιώθηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού το βράδυ της Δευτέρας (23/03), εντείνοντας την ανησυχία των αρχών. Η συγκεκριμένη μονάδα βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας των τριών χιλιομέτρων και σε κοντινή απόσταση από την εκτροφή όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα περιστατικά.



Νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε καταγραφεί και τρίτο κρούσμα σε εκτροφή στην περιοχή της Πελόπης, δυναμικότητας περίπου 300 ζώων, η οποία γειτνιάζει με τις δύο προηγούμενες εστίες.



Συνολικά, έχουν εντοπιστεί τέσσερα θετικά δείγματα σε εκτροφές, σε σύνολο 40 που έχουν ελεγχθεί έως τώρα στην ευρύτερη περιοχή της Πελόπης. Οι έλεγχοι συνεχίζονται εντατικά από κλιμάκια κτηνιάτρων, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.