Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο αποδήμων

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε και επίσημα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Αποδήμου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Με το εν λόγω νομοσχέδιο επιχειρείται η θεσμική κατοχύρωση ειδικής εκλογικής περιφέρειας για τον Απόδημο Ελληνισμό, καθώς και η περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις βουλευτικές εκλογές, μέσω της καθιέρωσης της επιστολικής ψήφου.



Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 09:00.

Η νέα συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής για την ψήφο των αποδήμων ορίστηκε για την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00.

Δείτε το σχέδιο νόμου του Υπουργείο Εσωτερικών.