Τέξας: Κατηγορούμενος για τη δολοφονία της εγκύου συζύγου του διέφυγε στην Ιταλία και ζητά άσυλο

Ένας άνδρας από το Τέξας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της εγκύου συζύγου του, συνελήφθη στην Ιταλία λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της δίκης του στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού φέρεται να διέφυγε χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο και παραποιημένα έγγραφα.

Ο 39χρονος Lee Gilley είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία της συζύγου του, Christa, και του αγέννητου παιδιού τους το 2024. Συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα από συνοριοφύλακες στο Μιλάνο, αφού - σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές - έκοψε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι γεωεντοπισμού που φορούσε στο Τέξας και εγκατέλειψε τη χώρα.

Εμφανίστηκε σε δικαστήριο της Ιταλίας ζητώντας άσυλο

Ο Gilley εμφανίστηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 σε δικαστήριο στο Τορίνο, φορώντας τζιν και λευκό T-shirt, επιχειρώντας να πείσει τις ιταλικές Αρχές να μην τον εκδώσουν στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης και τον δικηγόρο του, ο ίδιος δήλωσε αθώος για τον θάνατο της συζύγου του και υποστήριξε πως δεν εμπιστεύεται πλέον το αμερικανικό δικαστικό σύστημα.

Όπως φέρεται να είπε ενώπιον του δικαστή, το μοναδικό «έγκλημα» που διέπραξε ήταν ότι διέφυγε για να αποφύγει το ενδεχόμενο επιβολής θανατικής ποινής στο Τέξας.

Η διαδικασία της Δευτέρας (11/05) δεν αφορούσε αίτημα έκδοσης, αλλά την επικύρωση της σύλληψής του βάσει της ιταλικής νομοθεσίας. Το δικαστήριο ενέκρινε τη συνέχιση της κράτησής του μέχρι να υποβληθεί επίσημο αίτημα έκδοσης από τις αμερικανικές Αρχές, όπως σημειώνει το CNN.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν στις 7 Οκτωβρίου 2024, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν σε κατοικία στην περιοχή Houston Heights του Χιούστον έπειτα από τηλεφώνημα του ίδιου του Gilley, ο οποίος ανέφερε ότι η έγκυος σύζυγός του δεν είχε τις αισθήσεις της.

Η Christa Gilley μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της λίγες ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ιατροδικαστής της κομητείας Harris κατέληξε δύο ημέρες αργότερα ότι ο θάνατός της προήλθε από «πίεση στον λαιμό και στο άνω μέρος της πλάτης». Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2024.

Ο Gilley αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων και η δίκη του είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 29 Μαΐου 2026. Ωστόσο, μετά τη φυγή του στην Ιταλία, δικαστής αποφάσισε την κατάπτωση της εγγύησης.

Πώς εντοπίστηκε στην Ιταλία

Οι αμερικανικές Αρχές αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος έκοψε το GPS βραχιολάκι του την 1η Μαΐου 2026 και διέφυγε από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή ποινική καταγγελία, έφτασε στο αεροδρόμιο Malpensa στο Μιλάνο στις 3 Μαΐου 2026 με πτήση της Air Canada που ξεκίνησε από το Τορόντο με στάση στο Μόντρεαλ.

Κατά τον έλεγχο στα σύνορα παρουσίασε πλαστό βελγικό διαβατήριο και έγγραφα με το όνομα «Lejeune Jean Luc Olivier». Οι ιταλικές Αρχές τον κράτησαν αμέσως, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα και παραδέχθηκε ότι αναμενόταν να δικαστεί στις ΗΠΑ για τη δολοφονία της συζύγου του.

Στις 4 Μαΐου 2026, η Interpol ενημέρωσε τις αμερικανικές Αρχές ότι ο Gilley βρισκόταν υπό κράτηση στην Ιταλία.

Το ζήτημα της θανατικής ποινής και η έκδοση

Η υπεράσπιση του Gilley επιχειρεί να μπλοκάρει ενδεχόμενη έκδοσή του στις ΗΠΑ, επικαλούμενη το γεγονός ότι στο Τέξας εξακολουθεί να εφαρμόζεται η θανατική ποινή.

Αν και οι εισαγγελείς δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν θα ζητήσουν την εσχάτη των ποινών, η δικηγόρος του, Monica Grosso, υποστήριξε ότι η πιθανότητα παραμένει ανοιχτή, καθώς η δίκη αφορά υπόθεση ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις.

Η Ιταλία, που έχει αυστηρή στάση κατά της θανατικής ποινής, δεν εκδίδει κατηγορούμενους σε χώρες όπου υπάρχει κίνδυνος να καταδικαστούν σε θάνατο.