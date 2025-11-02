Τέξας: Μαϊμού με «πάνα» το έσκασε από τον ιδιοκτήτη της μέσα κατάστημα - Κρεμάστηκε από την οροφή

Ένα βίντεο δείχνει μια μαϊμού με πάνα να τρέχει ελεύθερη μέσα σε ένα πολυσύχναστο κατάστημα Spirit Halloween στο Τέξας, καθώς δεν μπορούσαν να την πιάσουν για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Το ζώο ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του τη Δευτέρα το βράδυ στο κατάστημα στο Plano, φαινομενικά τρομαγμένο από μια τρομακτική κινούμενη οθόνη, προσθέτοντας έτσι μια απροσδόκητη νέα τρομάρα για τους αγοραστές, σύμφωνα με το NBC Dallas Fort Worth.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν φαίνεται η μαϊμού να τρέχει πάνω στα ράφια, να σκαρφαλώνει και να κρέμεται από την οροφή.

«Ήταν σαν να βλέπαμε ζωντανά το βασίλειο των ζώων», είπε η Arlene Pinkston στη New York Post, η οποία κινηματογράφησε το παράξενο θέαμα ενώ ψώνιζε με τις κόρες της. «Η κόρη μου κοίταξε προς τα πάνω και είπε: «Τι στο καλό είναι αυτό;» και ρώτησε: «Είναι αληθινή μαϊμού;» Κοίταξα προς τα πάνω και είπα: «Λοιπόν, φοράει πάνα, οπότε υποθέτω ότι είναι αληθινή»», είπε η Pinkston στο μέσο ενημέρωσης, γελώντας.

Τι συνέβη και πώς την έπιασαν

Η μαϊμού προφανώς τρόμαξε από ένα από τα εμβληματικά διακοσμητικά αντικείμενα της Spirit Halloween και έφυγε τρέχοντας από τον ιδιοκτήτη του, σύμφωνα με τον υπάλληλο του καταστήματος Jimmy Harris.

«Ήταν διασκεδαστικό», είπε ο Harris. «Πολλοί άνθρωποι στάθηκαν και το παρακολουθούσαν για περίπου 30 λεπτά, όλο αυτό το διάστημα, έλεγαν «πίθηκος» και τα παιδιά προσπαθούσαν να το πιάσουν».

Η αστυνομία του Plano κλήθηκε στο σημείο και ανέφερε ότι είδε τη μαϊμού «να κουνιέται από τα δοκάρια φορώντας μια πάνα».

Η μαϊμού τελικά πιάστηκε όταν ο ιδιοκτήτης της της πρόσφερε ένα μπισκότο, σύμφωνα με την αστυνομία.