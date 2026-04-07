«Θα ακούσω τον Τσίπρα» λέει ο Σαουλίδης – Λόγω στρατηγικής η αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ

Την ημέρα που έκανε γνωστή την επιστολή αποχώρησής του από το ΠΑΣΟΚ, ο Αντώνης Σαουλίδης μίλησε για τις προθέσεις του, την κριτική που έκανε στο κόμμα αλλά και την ανάγκη - όπως είπε- ανασύνθεσης της μεγάλης προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα.



Το πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας το βράδυ της Μ. Τρίτης (7/4) στο Action24, τόνισε ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι οι πολιτικές που απευθύνονται στους πολίτες, στους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους και τους χαμηλόμισθους. Απαντώντας στο ερώτημα ποιος μπορεί σήμερα να εγγυηθεί την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, τόνισε ότι ο ίδιος θα ακούσει πρώτα τις πολιτικές προτάσεις πριν αποφασίσει για τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε προσπάθεια. «Θα ακούσω με ενδιαφέρον αυτό το οποίο έχει να πει ο κύριος Τσίπρας. Οι πολιτικές είναι αυτές που πληγώνουν, όχι μόνο τα πρόσωπα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι θα παρακολουθήσει με ενδιαφέρον τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξόδου της χώρας από το αδιέξοδο.

«Και σε αυτές τις πολιτικές έχω τα αυτιά μου ανοιχτά. Αν ο κύριος Τσίπρας μπορεί να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς μπορεί η χώρα να βγει από το αδιέξοδο, το οποίο βιώνει, και φαίνεται να συνεχίζει και για τα επόμενα χρόνια να πορεύεται προς αυτό, θα είμαι εδώ για να το ακούσω. Αλλά ας ακούσουμε πρώτα το τι έχει να πει. Γιατί, ξέρετε, είναι κακό να βάζουμε τον κόσμο σήμερα σε μία διαδικασία του αν θα είναι ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Μα οι πολιτικές είναι αυτές οι οποίες πληγώνουν. Και από εκεί και πέρα θα δούμε το ποιος μπορεί να εγγυηθεί. Αν ο κύριος Τσίπρας μπορεί να εγγυηθεί, ότι μπορεί να δημιουργήσει και να πάει μια μεγάλη παράταξη, νομίζω ότι όλοι οι δημοκράτες πολίτες θα πρέπει να έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά και να δείξουν μια καλή διάθεση», τόνισε ο κ. Σαουλίδης.



Αιχμές για Ανδρουλάκη

Άφησε νέες αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι η δυνατότητα του Αλέξη Τσίπρα να επιχειρήσει τη δημιουργία μιας μεγάλης παράταξης προκύπτει από τα κενά που άφησε το ΠΑΣΟΚ κατά την τελευταία διετία και τις διασπάσεις που σημειώθηκαν στον χώρο της κεντροαριστεράς, επισημαίνοντας ότι αν υπήρχε μεγαλύτερη ενότητα και στρατηγική από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, σήμερα δεν θα υπήρχε η ανάγκη για μια τέτοια προσπάθεια ανασύνθεσης από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Η ενότητα δεν περνά μέσα από την ομοφωνία», τόνισε, «αλλά μέσα από τη δυνατότητα να ακούς διαφορετικές προτάσεις, να τις συζητάς και να συνθέτεις πριν συμπορευτείς». Αυτή, όπως είπε, ήταν και η βασική αιτία για την απόφασή του να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ.

Ο κύριος Σαουλίδης, αναλύοντας την απόφασή του να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στις διαδικασίες του τελευταίου συνεδρίου και στην ομοφωνία που παρατήρησε στο πολιτικό κείμενο που υπερψηφίστηκε. Όπως τόνισε, η κορυφαία διαδικασία του συνεδρίου δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη και στελέχη ενός κόμματος να εκφράσουν τη γνώμη τους και να συνδιαμορφώσουν τη στρατηγική και τις πολιτικές του. Ωστόσο, στην τελευταία συνεδρίαση παρατηρήθηκε πλήρης ομοφωνία, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί συλλογική ευθύνη για την κατεύθυνση που έχει επιλεγεί.



Παρά τη συλλογική αυτή απόφαση, ο κύριος Σαουλίδης εκφράζει την άποψη ότι το κόμμα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, και ότι χρειάζεται αναθεώρηση της στρατηγικής, κάτι που ενισχύει την απόφασή του να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ. «Όλοι όσοι ψήφισαν ομόφωνα το πολιτικό κείμενο έχουν πλέον ίδια ευθύνη για τη στρατηγική και τις πολιτικές του κινήματος», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η δική του θέση παραμένει η ανάγκη αλλαγής πορείας.