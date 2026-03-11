Θα απαγορευτεί η μπούρκα στην Ελλάδα; - Τι απαντά ο Πλεύρης

Στο ενδεχόμενο απαγόρευσης της μπούρκας και του νικάμπ στην Ελλάδα αναφέρθηκε από βήματος Ολομέλειας ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ενημερώνοντας το Σώμα πως αυτή τη στιγμή το θέμα βρίσκεται πράγματι υπό εξέταση, με το υπουργείο να μελετά τη διαμορφωμένη νομολογία και το ρυθμιστικό πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Όπως τόνισε, η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη έχει διεξαγάγει ήδη σχετική έρευνα σε δομές και διαπίστωσε πως ναι μεν οι σχετικές περιπτώσεις είναι λίγες, πλην όμως υπάρχουν γυναίκες οι οποίες χωρίς να το επιθυμούν υποχρεούνται να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους γιατί αλλιώς θα τύχουν στοχοποίησης από τους άνδρες της ίδιας εθνοτικής και θρησκευτικής κοινότητας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στην χώρα μας δεν υπάρχει τόσο έντονο το φαινόμενο της μπούρκας και του νικάμπ, καθώς οι ροές δεν προέρχονται από περιοχές με αυτά τα χαρακτηριστικά. Εξάλλου, είπε, η Ελλάδα λειτουργεί κυρίως ως χώρα διέλευσης προς τις χώρες της Ευρώπης όπου γίνεται η οικογενειακή επανένωση. Ωστόσο επεσήμανε, πως όταν πρόκειται για ένα ζήτημα δικαιωμάτων, είτε αφορά έναν είτε πολλούς, αυτό πρέπει να ρυθμιστεί.

«Έχουμε πάρει τις αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου που έχουν κρίνει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών το θέμα, αλλά και την νομοθέτηση άλλων χωρών της Ευρώπης. Είμαστε στο στάδιο που εξετάζουμε συνολικά όλο το πλαίσιο και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα κάνουμε σαφή τοποθέτηση», ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης και εξήγησε πως αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος να δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα και σαφή περιγραφή του πλαισίου που θα υπάρξει.

Από την πλευρά του ο ερωτών βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος υποστήριξε πως είναι «επιβεβλημένη» η απαγόρευση της πλήρους κάλυψης του προσώπου σε δημόσιους χώρους.

Το «γάντι» στο ΠΑΣΟΚ για το κέντρου επιστροφής εκτός ΕΕ

Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στο φαινόμενο, όπως κατήγγειλε, οικονομικοί μετανάστες να εκμεταλλεύονται πολεμικές συρράξεις προκειμένου να παρουσιαστούν ως πρόσφυγες, λέγοντας πως το κλίμα στην Ευρώπη έχει αρχίζει να αλλάζει και πλέον επανεξετάζεται το θέμα της παροχής ασύλου.

«Εάν αύριο ερχόντουσαν στην Ελλάδα Ιρανές γυναίκες που καταπιέζονται, όλοι θα λέγαμε πως είναι διωκόμενες. Από το Αφγανιστάν και το Σουδάν το 85% είναι μονήρεις άνδρες. Στον πόλεμο φεύγουν πρώτοι οι άνδρες; Αυτό καταδεικνύει ότι πολλοί χρησιμοποιούν τις ταραχές, ενώ οι λόγοι είναι οικονομικοί», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αυτό ευτυχώς αλλάζει στην Ευρώπη, μπαίνουμε στη συζήτηση να μην αρκεί να προέρχεσαι από μια τέτοια χώρα για να πάρεις άσυλο. Η Σουηδία ζήτησε να εξετάζεται το φύλο και η ηλικία», όπως είπε.

Την ίδια στιγμή ο υπουργός κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να πάρει θέση αναφορικώς με τη δημιουργία κέντρων επιστροφών σε τρίτες χώρες, μετά και την έγκριση του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού επιστροφών.

«Η Αριστερά διαφωνεί. Το ΠΑΣΟΚ θα τοποθετηθεί; Θα δημιουργήσουμε κέντρο επιστροφής σε χώρα εκτός ΕΕ. Το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια ή θα συρθεί προς την Αριστερά;», διερωτήθηκε ο Θάνος Πλεύρης.