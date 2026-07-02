«Θα χυθεί αίμα, θα πέσει σκοτάδι»: Γιατί οι «προφητείες» του Νοστράδαμου εξακολουθούν να τρομάζουν

Ο Μισέλ ντε Νοστρεντάμ, γνωστός ως Νοστράδαμος, γεννήθηκε το 1503 στη Γαλλία. Σπούδασε ιατρική, εργάστηκε την εποχή των επιδημιών πανώλης και αργότερα στράφηκε στην αστρολογία και τις προφητείες που του χάρισαν τη φήμη.

Η κάθε προφητεία είχε μορφή τετράστιχου και αναφέρονταν σε μελλοντικούς λιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς, πολέμους, πλημμύρες, επιδημίες και δολοφονίες.



Το 1555 δημοσίευσε το βιβλίο «Les Propheties», μια συλλογή σχεδόν 1.000 τετράστιχων γραμμένων σε αινιγματική γλώσσα, με μίγμα παλαιών γαλλικών, λατινικών, ελληνικών και λογοπαιγνίων.

Αυτή η ασάφεια είναι και ο βασικός λόγος που το έργο του εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις μέχρι σήμερα.

Υπέφερε από σοβαρή και προοδευτικά επιδεινούμενη ουρική αρθρίτιδα και πέθανε σαν σήμερα τα χαράματα της 2ας Ιουλίου 1566. Σύμφωνα με την παράδοση, την προηγούμενη ημέρα είχε εκμυστηρευτεί στον γραμματέα του ότι δεν θα ζούσε μέχρι την επόμενη ανατολή, γεγονός που θεωρείται μια σπάνια περίπτωση «αυτοπροβλεπόμενου» θανάτου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους θρύλους και ιστορικές αναφορές, ο Νοστράδαμος ζήτησε να ταφεί όρθιος μέσα στον τοίχο της εκκλησίας των Κορντελιέρ (Cordeliers) στο Salon-de-Provence. Η επιθυμία του αυτή πήγαζε από την επιθυμία του να μην πατήσει ποτέ κανείς πάνω στα οστά του.

Οι προφητείες που συνδέθηκαν με μεγάλα ιστορικά γεγονότα



Με το πέρασμα των αιώνων, αναγνώστες και ερευνητές επιχείρησαν να αντιστοιχίσουν τα τετράστιχα με σημαντικά γεγονότα της ιστορίας.

Ο θάνατος του Ερρίκου Β΄

Η πιο γνωστή περίπτωση αφορά τον θάνατο του βασιλιά της Γαλλίας, Ερρίκου Β΄.

Το τετράστιχο που μιλά για ένα «νεαρό λιοντάρι» που τραυματίζει το «μεγαλύτερο» στο μάτι κατά τη διάρκεια αναμέτρησης θεωρείται από πολλούς εντυπωσιακή περιγραφή του δυστυχήματος του 1559, όταν ένα θραύσμα λόγχης διαπέρασε το μάτι του βασιλιά κατά τη διάρκεια κονταρομαχίας.

Η Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου

Άλλοι βλέπουν αναφορά στη φωτιά που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του Λονδίνου το 1666.

Η σύνδεση βασίζεται κυρίως στην αναφορά του αριθμού «66», αν και το υπόλοιπο κείμενο δεν ταιριάζει απόλυτα με τα ιστορικά γεγονότα.

Ο Αδόλφος Χίτλερ

Ένα ακόμη διάσημο παράδειγμα αφορά τον Αδόλφο Χίτλερ.

Οι υποστηρικτές αυτής της ερμηνείας θεωρούν ότι οι αναφορές σε ένα παιδί φτωχής καταγωγής που θα γοητεύσει πλήθη με τον λόγο του παραπέμπουν στον ηγέτη της ναζιστικής Γερμανίας.

Παράλληλα, η λέξη «Hister», που εμφανίζεται σε άλλο τετράστιχο, συνδέθηκε εκ των υστέρων με τον Χίτλερ, αν και ιστορικά αποτελεί παλαιά ονομασία τμήματος του ποταμού Δούναβη.

Χιροσίμα και Ναγκασάκι

Οι φράσεις για «δύο πόλεις» που θα γνωρίσουν πρωτοφανείς συμφορές ερμηνεύτηκαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως αναφορά στις ατομικές βόμβες που έπληξαν τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

Ωστόσο, στα τετράστιχα δεν υπάρχει καμία άμεση αναφορά στην Ιαπωνία, στην πυρηνική ενέργεια ή στις συγκεκριμένες πόλεις.



Η δολοφονία του Τζον Κένεντι

Αντίστοιχα, ένα τετράστιχο που μιλά για έναν «μεγάλο άνδρα» ο οποίος θα δεχθεί χτύπημα «από ψηλά» συνδέθηκε με τη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963.

Η ερμηνεία βασίζεται κυρίως στην αναδρομική αντιστοίχιση των στίχων με τα γεγονότα.

Οι προβλέψεις για το 2026 προκαλούν νέο κύμα συζητήσεων



Κάθε χρόνο δημοσιεύονται νέες αναλύσεις που αποδίδουν στα τετράστιχα του Νοστράδαμου προβλέψεις για το άμεσο μέλλον.

Για τις προφητείες του σχετικά με το 2026, αρκετά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι τα κείμενά του αναφέρονται σε πολεμικές συγκρούσεις, γεωπολιτικές εντάσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα, οικονομικές αναταράξεις και την αυξανόμενη επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, αυτές οι ερμηνείες δεν αποτελούν ιστορικά τεκμηριωμένες προβλέψεις. Πρόκειται για σύγχρονες αναγνώσεις ασαφών ποιητικών κειμένων, χωρίς επιστημονική συναίνεση ότι ο Νοστράδαμος περιέγραφε συγκεκριμένα γεγονότα του 21ου αιώνα.



Γιατί οι ιστορικοί παραμένουν επιφυλακτικοί



Οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί συμφωνούν ότι η φήμη του Νοστράδαμου βασίστηκε κυρίως στις μεταγενέστερες ερμηνείες των έργων του.

Τα τετράστιχα είναι τόσο γενικά και συμβολικά ώστε μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά ιστορικά γεγονότα, ιδιαίτερα αφού αυτά έχουν ήδη συμβεί. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τεκμηριωμένη περίπτωση όπου κάποιο ποίημά του ερμηνεύτηκε με σαφήνεια πριν από ένα σημαντικό γεγονός και χρησιμοποιήθηκε για να το προβλέψει.



Μυστήριο ή δύναμη της ανθρώπινης ερμηνείας;



Περισσότερα από 450 χρόνια μετά τον θάνατό του, σαν σήμερα, στις 2 Ιουλίου 1566, ο Νοστράδαμος εξακολουθεί να γοητεύει εκατομμύρια ανθρώπους.

Για άλλους ήταν ένας προφήτης που κατέγραψε το μέλλον με συμβολικό τρόπο. Για άλλους, ένας λόγιος της Αναγέννησης, του οποίου τα αινιγματικά κείμενα αποκτούν νόημα μόνο όταν διαβάζονται εκ των υστέρων.

Το βέβαιο είναι ότι ο θρύλος του παραμένει ζωντανός, όχι επειδή έχει αποδειχθεί πως προέβλεψε την ιστορία, αλλά επειδή τα ασαφή λόγια του συνεχίζουν να αφήνουν χώρο στη φαντασία και στις ερμηνείες κάθε νέας εποχής.