«Γιατί με πλήγωσες;»: Απίστευτος Τραμπ «ψάρωσε» τον Μακρόν - Του έπιανε το χέρι και δεν το άφηνε

Μπορεί μια χειραψία να «πει» περισσότερα από χίλιες λέξεις; Αν πρόκειται για αυτή ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Εμανουέλ Μακρόν, τότε η απάντηση είναι ξεκάθαρα «ναι». Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο και, όπως φάνηκε, δεν αντάλλαξαν απλώς χαμόγελα μπροστά στις κάμερες — αλλά και… αρκετές αιχμές πίσω από αυτές. Σύμφωνα με την Daily Mail, που επιστράτευσε ειδικό στη «ανάγνωση χειλιών», ο διάλογος ανάμεσα στους δύο άνδρες έκρυβε ένταση, χιούμορ και ίσως λίγη διπλωματική ειρωνεία.

«Χαίρομαι που σε βλέπω, άρα συμφώνησες;» είπε ο Τραμπ στον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος στρέφοντας το πρόσωπό του από την κάμερα μουρμούρισε μια απάντηση που δεν ακούγεται. «Είσαι ειλικρινής;» ρωτά στη συνέχεια ο Τραμπ με τον Μακρόν να απαντά γρήγορα: «Φυσικά».

Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσφιξε την παλάμη του Μακρόν πριν απαντήσει: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη» με τον Γάλλο πρόεδρο να στρέφει το βλέμμα του προς τα κάτω και μακριά από τις κάμερες -η Daily Mail υποστηρίζει ότι μπορεί η αναφορά αυτή να αφορά τη συμμετοχή Μακρόν στο τρολάρισμα του Ράμα στον ένοικο του Λευκού Οίκου.

«Κάνω ειρήνη» είναι η επόμενη ατάκα του Τραμπ που «διάβασε» η ειδικός με τον Μακρόν να του αγγίζει το χέρι και να λέει: «Έλα τώρα», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος τον αγνοεί και σφίγγει πιο δυνατά. «Πληγώνω μόνο όσους πληγώνουν άλλους», συνέχισε ο Τραμπ στον Μακρόν, δείχνοντας τις κάμερες με τον Γάλλο ομόλογό του να απαντά «κατάλαβα. Θα το δούμε αυτό».

«Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί»

Το «κερασάκι» ήρθε στο τέλος, όταν ο Τραμπ του είπε με το γνώριμο αποφασιστικό ύφος του: «Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί. Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν’ το. Θα τα πούμε σε λίγο».

Και κάπως έτσι, μια απλή χειραψία μετατράπηκε σε μικρό πολιτικό θρίλερ, αφήνοντας τους παρευρισκόμενους —και το διαδίκτυο— να αναρωτιούνται τι ακριβώς ειπώθηκε πίσω από τα χαμόγελα.

Πάντως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που Τραμπ και Μακρόν τραβούν τα βλέμματα με τις χειραψίες τους. Από το 2017, όταν κράτησαν τα χέρια τους για 29 δευτερόλεπτα, μέχρι τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο στις 25 Φεβρουαρίου με τη χειραψία των 12 δευτερολέπτων και μια αμήχανη στιγμή μπροστά στις κάμερες, οι δύο ηγέτες φαίνεται πως έχουν κάνει τη χειραψία... προσωπική υπόθεση.

Δείτε βίντεο: