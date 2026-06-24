«Θα διερευνηθούν οι συνθήκες»: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Μυτιλήνης για τον θάνατο της Μάγδας

Ανακοίνωση για τον θάνατο της 36χρονης γιατρού από τη Λέσβο, που πέθανε από επιπλοκές τέσσερις ημέρες μετά τον τοκετό, εξέδωσε η διοίκηση του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης.



«Η ιατρός Μ.Π., ετών 36, πρωτότοκος, γέννησε με φυσιολογικό τοκετό (μη επεμβατικό) στην 39η εβδομάδα την Παρασκευή 19.6.2026 στις 16:00 μμ ένα υγιέστατο θήλυ νεογνό. Τις επόμενες ημέρες παρουσίασε επιπλοκές και μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ το πρωί της Δευτέρας 22.6.2026. Κατόπιν διακομίσθηκε την Τρίτη 23.6.2026 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν για περαιτέρω αντιμετώπιση», αναφέρεται αρχικά και στη συνέχεια σημειώνεται:

«Είμαστε βαθύτατα συντετριμμένοι από την απώλεια αυτή, οι γιατροί της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής αλλά και όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του ΓΝ Μυτιλήνης. Παράλληλα, το Νοσοκομείο έχει ήδη κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση όλων των συνθηκών του περιστατικού.



Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής και των λοιπών προβλεπόμενων ελέγχων.



Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, η Ιατρική Υπηρεσία, καθώς και το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας».