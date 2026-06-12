Θα έχανε ευκαιρία... ζωής: Δημοσιογράφος «παράτησε» ζωντανή μετάδοση για μια selfie με την Σακίρα
Δημοσιογράφος άφησε τη ζωντανή μετάδοση στο Μουντιάλ για να φωτογραφηθεί με τη Σακίρα στο Αζτέκα.
Μια άκρως ξεχωριστή και ταυτόχρονα... αστεία στιγμή από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκτυλίχθηκε στο ιστορικό Αζτέκα, με πρωταγωνιστή τον δημοσιογράφο Μαρσέλο Μπενεντέτο.
Ο έμπειρος ρεπόρτερ βρίσκεται στο Μεξικό για την κάλυψη της διοργάνωσης και λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης Μεξικό - Νότια Αφρική βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση από το γήπεδο, μεταφέροντας το κλίμα της πρεμιέρας.
Κάπου εκεί, όμως, η παρουσία μιας παγκόσμιας σταρ άλλαξε τα σχέδιά του. Ο Μπενεντέτο αντιλήφθηκε ότι στο γήπεδο έφτανε η Σακίρα, η οποία τραγουδούσε πριν την σέντρα του πρώτου αγώνα και αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία.
Χωρίς δεύτερη σκέψη, άφησε προσωρινά τη ζωντανή μετάδοση και κατευθύνθηκε προς το σημείο από το οποίο θα περνούσε η Κολομβιανή τραγουδίστρια, με μοναδικό στόχο να εξασφαλίσει μια αναμνηστική φωτογραφία.
Η κάμερα συνέχισε να τον ακολουθεί και κατέγραψε τη στιγμή που ο δημοσιογράφος πλησίασε τη Σακίρα για μια selfie. Η διάσημη τραγουδίστρια ανταποκρίθηκε με χαμόγελο στο αίτημά του, χαρίζοντάς του μια στιγμή που δύσκολα θα ξεχάσει.