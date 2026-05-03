Θα έχουμε ελληνικό τελικό στο Final-4; Τι προβλέπει το ChatGPT

Τα playoff της Euroleague έχουν φτάσει πια στο 3ο παιχνίδι και ήδη μας έχουν «δώσει» κάποιες από τις απαντήσεις που θέλαμε.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν κάνει το «κουμάντο» τους και είναι ήδη και οι δύο μπροστά με 2-0, με Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα. Από την άλλη Φενέρ και Ρεάλ είναι και αυτές με 2-0 με Ζαλγκίρις και Χάποελ Τελ Αβίβ αντίστοιχα.

Πέρα από τις ανθρώπινες προβλέψεις, έκανε και το ChatGPT τις δικές του, λέγοντας, ό,τι οι ομάδες που είναι μπροστά στη σειρά θα περάσουν και στο final 4. Δηλαδή όπως είπαμε και πριν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρ και Ρεάλ.

Πηγαίνοντας τώρα στο διήμερο τις 22-24 Μαϊου, το τσατ στο ζευγάρι Ολυμπιακός- Φενέρ δίνει φαβορί την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με ποσοστό 55% έναντι 45%.

Στο Παναθηναϊκός- Ρεάλ το φαβορί του παρότι οι «πράσινοι» είναι γηπεδούχοι, είναι η Ρεάλ λόγω της εμπειρίας της με ποσοστό 55% έναντι 45%.

Επομένως σύμφωνα με το AI, ο τελικός θα είναι Ολυμπιακός- Ρεάλ και εκεί η ελληνική ομάδα έχει το προβάδισμα με ποσοστό 52% έναντι 48%.

Επομένως να είναι προετοιμασμένοι οι φίλοι του Ολυμπιακού να ράψουν το 4ο αστέρι ή να μην έχουν τόσο εμπιστοσύνη στη τεχνητή νοημοσύνη; Θα το ξέρουμε στις 24/5.