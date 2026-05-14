«Θα έκανα ακριβώς τα ίδια λάθη»: Ο Αιμίλιος Χειλάκης στο FACES για την Πλάκα, το θέατρο, τη ζωή

Με δυναμική σκηνική παρουσία, χαρακτηριστική φωνή και σταθερή πορεία σε απαιτητικούς ρόλους, ο Αιμίλιος Χειλάκης θεωρείται και είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της σύγχρονης ελληνικής υποκριτικής. Στο νέο επεισόδιο του FACES, της διαδικτυακής εκπομπής του FLASH με παρουσιάστρια την Εύη Φραγκάκη, επέστρεψε, εκεί που ξεκίνησαν όλα, όπως λέει ο ίδιος, στο 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών στην οδό Ηπίτου, στην Πλάκα

Παιδί του κέντρου, έζησε μέσα από τα σχολικά του χρόνια μια διαφορετική Πλάκα από τη σημερινή. Θυμήθηκε τις κοπάνες, τις παρέες και τις αντιθέσεις μιας εποχής που, όπως παραδέχεται, είχε λιγότερους εμφανείς κινδύνους αλλά περισσότερη ελευθερία.

Παράλληλα, μίλησε στο FACES για τη διαδρομή του στην υποκριτική, τις δυσκολίες του επαγγέλματος, τη φθορά της αναγνωρισιμότητας αλλά και τη διαρκή ανάγκη του να παραμένει δημιουργικός. Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο» του Άκη Δήμου στο Θερινό Θέατρο Λαμπέτη ΤΑΡΑΤΣΑ.

«Θα έκανα ακριβώς τα ίδια λάθη και θα ήμουν το ίδιο “σκατόπαιδο”»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης επιστρέφει νοερά στα εφηβικά του χρόνια και μιλά με τρυφερότητα και ειλικρίνεια για τον νεότερο εαυτό του, παραδεχόμενος ότι οι εμπειρίες και τα λάθη ήταν κομμάτι της διαμόρφωσής του.

«Η άρνηση των γονιών μου να ασχοληθώ με την υποκριτική με έκανε να θέλω να ασχοληθώ με αυτό»

Αναφέρεται στη σχέση με τους γονείς του και στην ανάγκη του να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο, παρά τις αντιρρήσεις που υπήρχαν αρχικά για την επιλογή της υποκριτικής.

«Έχω βαρεθεί να ακούω “μπράβο Αιμίλιε, τι ωραία φωνή που έχεις”»

Μιλώντας για το επάγγελμά του, εξηγεί ότι πίσω από τη φωνή και την εικόνα που βλέπει ο κόσμος υπάρχει καθημερινή δουλειά, πειθαρχία και διαρκής προσπάθεια για να μπορεί να σταθεί στη σκηνή με συνέπεια.

«Επιτυχία είναι να δουλεύεις με τους ανθρώπους που θαυμάζεις»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης μιλά για την ουσία της καλλιτεχνικής πορείας, εξηγώντας ότι μεγαλύτερη αξία έχει η συνεργασία και η δημιουργική συνύπαρξη με ανθρώπους που εκτιμά πραγματικά.

«Έχω αφηγηθεί άλλα 15 βιβλία πέρα από του Αλέξη Τσίπρα»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρεται και στη σχέση του με τα audiobooks, αποκαλύπτοντας ότι, εκτός από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που συζητήθηκε, έχει δανείσει τη φωνή του σε περισσότερα από 15 βιβλία.

«Την ομορφιά σας κάντε την εργαλείο και όχι όπλο»

Επίσης, απευθύνεται στους νεότερους συναδέλφους του, τονίζοντας ότι η ουσία στη δουλειά του ηθοποιού βρίσκεται στη συνέπεια, τη γνώση και την αλήθεια και όχι στην εικόνα.

