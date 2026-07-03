«Θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ»: Η επίθεση Ανδρουλάκη και η... ΑΙ κόντρα Παπαθανάση-Γερουλάνου

Με το βλέμμα στραμμένο στις προσεχείς κάλπες, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για την «εθνική αποτυχία» - σύμφωνα με την «πράσινη» λανγκάζ - στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε που πήγε και το τελευταίο ευρώ. Γιατί; Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις αλλά και στους δήθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναπτύσσοντας τη σχετική επερώτηση του κόμματός του στην Ολομέλεια, τονίζοντας μάλιστα την αδήριτη ανάγκη σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής η οποία θα ερευνήσει με διαφάνεια το που κατευθύνθηκαν τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Δεν καταφέρατε τίποτα που να νιώθουν οι πολίτες και η κοινωνία ότι έφερε γενναίες αλλαγές! Δεν υπήρχαν σαφείς προτεραιότητες, υπήρχαν κατάλογοι έργων που συνεχώς αναθεωρούσατε. Δεν έγινε καμία διαβούλευση, όλα αποφασίστηκαν από ένα κλειστό σύστημα εξουσίας του Μαξίμου!», κατήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η κόντρα Παπαθανάση - Γερουλάνου για το… AI



Απαντώντας στα πυρά του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Παπαθανάσης καταλόγισε στο κόμμα «άρνηση της πραγματικότητας», υποστηρίζοντας πως η αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει και πως η «εθνική προσπάθεια» για το Ταμείο Ανάπτυξης ολοκληρώνεται.

«Μπορείτε να ασκείτε κριτική, αλλά δεν μπορείτε να διαγράφετε τα αποτελέσματα. Η εικόνα των έργων για λίγους που παρουσιάσατε, δεν αντέχει στο έλεγχο των αριθμών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα αίματα άναψαν όταν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχολίασε πως η επερώτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης συντάχθηκε με… AI, προκαλώντας την οξεία αντίδραση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ Παύλου Γερουλάνου.

«Μάλλον κύριε Γερουλάνε δώσατε την εντολή σε… κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να συντάξει αυτή την ερώτηση και να παρουσιάσει τα αρνητικά στοιχεία, όμως ξεχάσατε να του πείτε να διορθώσει τα στοιχεία! Έχουν επιτευχθεί αυτά τα οποία λέτε στην επερώτηση!», σημείωσε δηκτικά ο Νίκος Παπαθανάσης.

«Τι είναι αυτά που λέτε! Πάρτε το πίσω αυτό!» φώναξε τότε από τα έδρανα - έξαλλος - ο Παύλος Γερουλάνος.