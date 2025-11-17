Θα επιστρέψει ο Έβανς για τον Ολυμπιακό; Ο γιατρός που τον χειρούργησε απαντάει στο ερώτημα

Ο Κίναν Έβανς για ακόμα μια φορά βλέπει την τύχη να του γυρνάει την πλάτη. Αυτό γιατί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις, στο ΣΕΦ, υπέστη ρήξη αχιλλείου, που θα τον κρατήσει 9-10 μήνες εκτός δράσης. Κάτι που πλέον τον οδηγεί στο να περάσει μια γνώριμη, αλλά και επώδυνη, για τον ίδιο, διαδικασία.

Ο Ριμτάουτας Γκούντας, άνθρωπος που τον χειρούργησε δις στο παρελθόν, μίλησε στο Basketnews για τον Αμερικανό άσο και δήλωσε σίγουρος για την επιστροφή του άσου του Ολυμπιακού στη δράση, μετά τον τραυματισμό του.

«Του είπα να μην αποθαρρύνεται, σίγουρα θα επιστρέψει. Υπάρχουν τόσα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο όπως, "Αντίο, τελείωσε, δεν θα επιστρέψει..." Όμως αυτά είναι ανοησίες!», ήταν τα πρώτα λόγια του.

Επιπλέον πρόσθεσε: «Ήξερα ότι θα έπαιζε στο παιχνίδι με την Ζαλγκίρις. Το περίμενα όπως όλοι οι άλλοι. Συγκινήθηκα κιόλας όταν όλοι χειροκρότησαν μόλις μπήκε στο ματς. Έχουμε δουλέψει πολύ μαζί και συγκινήθηκα. Όταν όμως έπιασε το πόδι του, αισθάνθηκα απαίσια. Ένιωσα σαν το δικό μου παιδί να είχε πέσει ξανά κάτω. Η πρώτη μου σκέψη ήταν μήπως είναι το ίδιο πόδι που χειρούργησα ή όχι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα μπορούσε να είναι το ίδιο, γιατί όλα εκεί είναι τέλεια. Τότε συνειδητοποίησα ότι ήταν το άλλο πόδι. Φυσικά, το συναίσθημα ήταν πολύ άσχημο. Φίλοι άρχισαν να μου τηλεφωνούν, αλλά δεν απαντούσα, γιατί σε αυτή την περίπτωση ήταν αδύνατο να μιλήσω».