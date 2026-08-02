«Θα φάνε και εμάς»: Βίντεο με ψαρά να πιάνει πέντε μεγάλους λαγοκέφαλους στα Χανιά

Πέντε λαγοκέφαλους που ο καθένας τους ζυγίζει πέντε κιλά έπιασε ψαράς σε θαλάσσια περιοχή νότια των Χανίων.



Ο ψαράς που τους έβγαλε από το νερό είπε «Θα φάνε και εμάς», όπως θα ακούσετε στο βίντεο της ιστοσελίδας Zarpa News που ακολουθεί.

Να θυμίσουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει «επικηρύξει» τους λαγοκέφαλους μέσα από πιλοτικό πρόγραμμα με αμοιβή έως 5,33 ευρώ ανά κιλό για τη στοχευμένη αλίευση από επαγγελματίες αλιείς στην Περιφέρεια Κρήτης και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και έχει καλέσει τις δύο Περιφέρειες να εξειδικεύσουν τη διαδικασία συμμετοχής των αλιέων, τα σημεία παράδοσης, τον τρόπο πιστοποίησης των ποσοτήτων και την καταβολή της αμοιβής.



Σύμφωνα με το Υπουργείο, η προθεσμία για την υποβολή κοινής πρότασης από τις Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αλλά αναμένεται να υποβληθεί αρκετά νωρίτερα.



Η πρακτική εφαρμογή για τους αλιείς θα ξεκινήσει αφού υποβληθεί, αξιολογηθεί και ενταχθεί η πράξη και αφού οριστικοποιηθούν τα σημεία παράδοσης, οι υποδομές, οι διαδικασίες, οι έλεγχοι και ο τρόπος πληρωμής.