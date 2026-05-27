Θα κάνει κόμμα ο Αντώνης; Τι έδειξε το «γκάλοπ» στο βιβλίο των Αρβανιτόπουλου, Φίλη

Το κυοφορούμενο (;) κόμμα του Αντώνη Σαμαρά ήταν το κυρίαρχο εάν όχι το μοναδικό ζήτημα στα «πηγαδάκια» της χθεσινής παρουσίασης του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη υπό τον τίτλο « Η νέα παγκόσμια τάξη. Το δίκαιο της ισχύος», όπου μίλησε ο Κώστας Καραμανλής παρουσία του κ. Σαμαρά.

Εάν έκανε κάποιος ένα πρόχειρο γκάλοπ θα συμπέρανε με σχετική ευκολία πως η επικρατούσα άποψη είναι πως ο πρώην πρωθυπουργός θα ιδρύσει τελικώς νέο πολιτικό φορέα. Καθώς στο ακροατήριο βρέθηκαν πολλά στελέχη, που θήτευσαν δίπλα στους δύο πρώην πρωθυπουργούς και ως εκ τούτου η άποψη τους έχει βαρύνουσα σημασία, για τους περισσότερους ο χρόνος δεν είναι πρόβλημα για τον Μεσσήνιο πολιτικό.

Λένε δηλαδή τα ίδια πρόσωπα ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί σε ελάχιστο χρόνο να βρεθεί σε τέτοια εκλογική ετοιμότητα, κάτι, που του δίνει μεγάλο περιθώριο ευελιξίας. Επίσης, πολλοί εκ των παριστάμενων χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Αρβανιτόπουλου, Φίλη, στοιχηματίζουν ότι το νέο κόμμα θα διαψεύσει τις πολύ συντηρητικές προβλέψεις και θα κινηθεί ξεκάθαρα πάνω από το 5%, καθώς, όπως υποστηρίζουν, η δεξαμενή των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είναι αρκετά μεγάλη.

Στο Μέγαρο Μουσικής βρέθηκαν χθες ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μειμαράκης, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, οι πρώην Υπουργοί, Κώστας Καραμανλής, Χρήστος Σταϊκούρας και Κώστας Σκρέκας, οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλλης και Μάξιμος Σενετάκης, ο πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.