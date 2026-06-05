«Θα κάψω κόσμο»: Ξεσπά ο δικηγόρος της 44χρονης στον FLASH - «Μιλήσαμε 10 λεπτά πριν την αυτοκτονία»

Τη βεβαιότητά του ότι η 44χρονη, η οποία ήταν προφυλακισμένη στον Κορυδαλλό, κατηγορούμενη για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του πρώην συζύγου της στην Αγία Παρασκευή, θα αθωωνόταν στο δικαστήριο, εξέφρασε ο δικηγόρος της Αλέξανδρος Πασιάτας μιλώντας στον FLASH.

«Θα αθωωνόταν. Δεν είχα καθόλου άγχος για τη δίκη. Ήταν αθώα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η δικογραφία δεν στοιχειοθετούσε την εμπλοκή της πελάτισσάς του στην υπόθεση.

O ίδιος τόνισε ότι την εκπροσωπούσε ήδη πριν από τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή και δήλωσε πως όλο αυτό το διάστημα παρέμενε πεπεισμένος για την αθωότητά της.

«Μίλησα μαζί της δέκα λεπτά πριν το συμβάν»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν όσα ανέφερε για την τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί της.

Όπως είπε, μίλησε με την 44χρονη μόλις δέκα λεπτά πριν από το περιστατικό, χωρίς να αντιληφθεί κάτι που να προμηνύει την εξέλιξη. «Μίλησα μαζί της δέκα λεπτά πριν το συμβάν. Δεν έδειξε κάτι διαφορετικό», ανέφερε.

Παράλληλα, περιέγραψε μια γυναίκα που βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό έντονη ψυχολογική πίεση.

«Η ψυχολογική της κατάσταση ανά διαστήματα ήταν άσχημη. Δεχόταν πάρα πολλή πίεση. Όταν έχεις να δεις τα παιδιά σου έντεκα μήνες και παράλληλα αντιμετωπίζεις όλη αυτή την κατάσταση, δεν θέλει και πολύ», σημείωσε.

Τι είπε για το σημείωμα που άφησε

Αναφερόμενος στο σημείωμα που άφησε πίσω της η 44χρονη, ο κ. Πασιάτας υποστήριξε ότι το περιεχόμενό του κινείται στο ίδιο πλαίσιο με άλλα μηνύματα που συνήθιζε να γράφει προς τα παιδιά της.

Όπως είπε, η ίδια εξέφραζε συχνά την αγάπη της για τα δίδυμα παιδιά της και τη στενοχώρια της επειδή δεν μπορούσε να βρίσκεται κοντά τους.

«Συνέχεια άφηνε σημειώματα στα παιδιά της. Τους έλεγε ότι της λείπουν και ότι τα αγαπά. Τα παιδιά ήξεραν ότι ήταν αθώα», υποστήριξε.

«Ήταν ένα αφήγημα που υιοθετήθηκε από τη Δικαιοσύνη»

Ο Αλέξανδρος Πασιάτας υποστήριξε ότι η κατηγορία σε βάρος της πελάτισσάς του βασίστηκε, όπως ανέφερε, σε ένα «αφήγημα» το οποίο, κατά την άποψή του, δεν στηριζόταν στα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης.

Αναφερόμενος στον 35χρονο σύντροφο της 44χρονης, ο κ. Πασιάτας υποστήριξε ότι επιχειρήθηκε να συνδεθεί η πελάτισσά του με τις πράξεις του λόγω της μεταξύ τους σχέσης. «Προσπαθούν να πιέσουν την κατάσταση σχετικά με τη σχέση της με τον 35χρονο σύντροφό της», ανέφερε.

«Ο ίδιος είχε ψυχικές διαταραχές και η πελάτισσά μου δεν είχε καμία ευθύνη γι' αυτό», υποστήριξε ο συνήγορός της, επιμένοντας ότι η κατηγορούμενη δεν είχε καμία εμπλοκή στον σχεδιασμό ή την εκτέλεση της δολοφονίας

«Το βούλευμα την επηρέασε ψυχολογικά»

Ο συνήγορός της εκτίμησε επίσης ότι η πρόσφατη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση είχε επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογία της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 44χρονη θεωρούσε ότι το βούλευμα που εκδόθηκε σε βάρος της την αδικούσε, καθώς –όπως υποστήριξε– επαναλάμβανε το κατηγορητήριο χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία που, κατά την υπεράσπιση, αποδείκνυαν την αθωότητά της.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η παρατεταμένη προφυλάκισή της και οι καθυστερήσεις στην έναρξη της δίκης επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάστασή της.

«Έχω αποδείξεις - Θα κάψω κόσμο»

Ο Αλέξανδρος Πασιάτας υποστήριξε ότι διαθέτει στοιχεία τα οποία, κατά τον ίδιο, αποδεικνύουν την αθωότητα της 44χρονης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η υπόθεση.

«Έχω όλες τις αποδείξεις για την αθώωσή της. Τόσο καιρό καθυστερούσε η δίκη», ανέφερε, για να προσθέσει στη συνέχεια με νόημα: «Θα κάψω κόσμο. Αυτή η υπόθεση έχει μέλλον».

Η θέση της οικογένειας του θύματος

Από την πλευρά της οικογένειας του Πολωνού καθηγητή, ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη τραγική, επισημαίνοντας πως τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν πλέον χάσει και τους δύο γονείς τους.

Όπως ανέφερε, ο αδελφός του θύματος αναμένεται στην Ελλάδα προκειμένου να σταθεί στο πλευρό των παιδιών, ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα η δικαστική απόφαση για την επιμέλεια και τον οριστικό επίτροπό τους.