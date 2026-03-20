«Θα μπορούσε να είναι κόρη του» - Τα likes σε καλλονή δημοσιογράφο που «καίνε» τον Κασίγιας

Ο θρυλικός Ισπανός τερματοφύλακας Ίκερ Κασίγιας βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά για λόγους που δεν σχετίζονται με την ποδοσφαιρική του καριέρα αλλά με τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν η εντυπωσιακή δημοσιογράφος Αϊνόα Πέρεθ παρουσίασε το προσωπικό της προφίλ στο Instagram κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής. Εκεί αποκαλύφθηκε πως ο παλαίμαχος άσος είχε κάνει like σε μεγάλο αριθμό φωτογραφιών της, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη στο πάνελ και γρήγορα εξελίχθηκε σε αντικείμενο χιουμοριστικών σχολίων.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής σχολίασαν με σατιρική διάθεση τη συμπεριφορά του άλλοτε αρχηγού της Εθνικής Ισπανίας ποδοσφαίρου, αφήνοντας αιχμές πως τα likes αποτελούν τρόπο προσέγγισης και φλερτ στα social media.



Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν χρήστες επισήμαναν ότι ο Κασίγιας συνηθίζει να αλληλεπιδρά με προφίλ νεότερων γυναικών, κάτι που προκάλεσε διχασμό στην κοινή γνώμη: άλλοι αντιμετώπισαν το θέμα με χιούμορ, ενώ άλλοι εξέφρασαν επικριτικές απόψεις.