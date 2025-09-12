Θα πάει στην Κρήτη η Μενδώνη για την υπογραφή παραχώρησης των Τειχών;

Ένα από τα πιο σημαντικά project που τρέχουν στη Λότζια το επόμενο διάστημα είναι η υπογραφή της παραχώρησης των Ενετικών Τειχών στο δήμο Ηρακλείου από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το αίτημα ετών θα σφραγισθεί σε μια πανηγυρική εκδήλωση, μόνο που το ερώτημα είναι πού θα γίνει η υπογραφή, εδώ στο Ηράκλειο ή μήπως στα γραφεία του ΥΠΠΟ στην Αθήνα;

Το λογικό είναι να γίνει εδώ αλλά το κλίμα λόγω… Παπούρας είναι βαρύ για την Υπουργό Λίνα Μενδώνη και πιθανολογούν πως ίσως δημιουργηθεί ζήτημα με την παρουσία της και να έχουμε διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις στον απόηχο της υπογραφής που ίσως μουτζουρώσει και το πανηγυρικό κλίμα!

