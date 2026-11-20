Μια λογίστρια που αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια παράνομη διαδικασία, εικονικές εταιρείες, φορολογικές δηλώσεις με επιστροφές φόρου χιλιάδων ευρώ και υποσχέσεις για εύκολο χρήμα, συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ που ένωσε η ΑΑΔΕ, για να φτάσει στην εξάρθρωση του κυκλώματος φέρεται να εισέπραξε παράνομα 4,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Κομβική θεωρείται η μαρτυρία της λογίστριας, συντρόφου ενός εκ των συλληφθέντων. Όπως είπε στις Αρχές, υποψιάστηκε ότι κάτι παράνομο συμβαίνει, όταν ένας άλλος κατηγορούμενος, φίλος του συντρόφου της, της τηλεφώνησε και της ζήτησε να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος: «Περίπου την άνοιξη του 2025 με κάλεσε στο τηλέφωνο ο Σ.Μ. και μου ζήτησε να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για μια εταιρεία εστίασης στο Θησείο, η οποία είχε διαχειρίστρια μία γυναίκα, το όνομα της οποίας δεν το θυμάμαι. Του ζήτησα τους κωδικούς Taxisnet της εταιρείας και διαπίστωσα, ότι υπήρχε στο Taxisnet προσωρινά αποθηκευμένη δήλωση η οποία παρουσίαζε επιστροφή φόρου μεγάλου ποσού, το οποίο προερχόταν από παρακράτηση φόρου αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%. Διαπίστωσα από τη σύγκριση του αντικειμένου της επιχείρησης με το είδος του φόρου ότι δεν υπάρχει συνάφεια, καθότι η επιχείρηση ήταν επιχείρηση εστίασης και όχι ελεύθερος επαγγελματίας, γεγονός που με παραξένεψε, με αποτέλεσμα να αρνηθώ την υποβολή της».

«Δεν συμμετέχω σε απάτη»

Το Μάρτιο του 2026 ο σύντροφός της, ζήτησε εκ μέρους του φίλου του, να υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για εταιρείες που σχετίζεται άλλο άτομο, το οποίο επίσης συνελήφθη. Και της έστειλε στο Viber τις επωνυμίες των εταιρειών, τους κωδικούς Taxisnet και τα ποσά παρακράτησης. «Όταν ρώτησα τον σύντροφό μου, γιατί ο Σ.Μ. θέλει να υποβάλω εγώ τις δηλώσεις, μου είπε ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα, από όσο θυμάμαι μου είπε ότι θα πάρουμε από κάθε δήλωση που θα υποβληθεί περίπου 5.000 ευρώ. Εγώ αμέσως αρνήθηκα και του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να λάβω χρήματα, θεωρώντας ότι αν το δεχόμουν θα συμμετείχα σε μια απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου».

«Φοβήθηκα για τη σωματική μου ακεραιότητα»

Παρά την δεύτερη άρνησή της, όπως κατέθεσε η λογίστρια, οι πιέσεις συνεχίστηκαν. Μάλιστα της ζήτησαν να παραδώσει τους κωδικούς Taxisnet προκειμένου να υποβάλλει άλλος τις φορολογικές δηλώσεις: «Ο σύντροφός μου θύμωσε πάρα πολύ μαζί μου, μου φώναζε, τσακωθήκαμε και φοβούμενη για την σωματική μου ακεραιότητα καθώς ήταν εκτός εαυτού, έφυγα από το σπίτι. Γύρισα το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στις 20 Μαρτίου 2026. Μόλις με είδε, μου είπε, “να ξέρεις οι δηλώσεις υποβλήθηκαν, τα κανόνισα μόνος μου, δεν σε έχω ανάγκη”. Μου είπε ότι έψαξε στο γραφείο και βρήκε τους κωδικούς στο σημειωματάριό μου».