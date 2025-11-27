Θα πέσει... πείνα στα χωριά και την αγορά με την κατάργηση της «τεχνικής λύσης»

"Μαύρα κι άραχνα" τα πράγματα στον κτηνοτροφικό κλάδο μετά την κατάργηση - και με τη βούλα του κράτους- της "τεχνικής λύσης" και τους νέους κανόνες στα βοσκοτόπια να προκαλούν οργισμένες αντιδράσεις στους κόλπους των επαγγελματιών στην Κρήτη! Το θέμα, όπως έγραψε το Cretalive, συζητήθηκε αναλυτικά στη χθεσινή σύσκεψη των κτηνοτροφικών συλλόγων στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου όπου και αποφασίστηκε ότι οι κινητοποιήσεις είναι πλέον μονόδρομος με τον αποκλεισμό στη Δαμάστα να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα, ενόψει των εγκαινίων του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης -Αττικής από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου! Ωστόσο, δεν αποκλείονται μπλόκα σε αεροδρόμια και λιμάνια λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

