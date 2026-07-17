«Θα πρέπει να σου πω μια οριστική καληνύχτα» - Ο επικήδειος του Νικήτα Κακλαμάνη στη φίλη του Μάρω Κοντού

Με συντετριμμένους για την απώλειά της συγγενείς και φίλους, αλλά και πλήθος κόσμου, ειπώθηκε το τελευταίο αντίο στην κυρία του ελληνικού κινηματογράφου και θέατρου. Οι άνθρωποί της ήταν όλοι εκεί. Πλημμυρισμένοι από συγκίνηση ανέβηκαν στο βάθρο μέσα στη Μητρόπολη συγκεκριμένοι άνθρωποι για να την αποχαιρετήσουν με τον επικήδειο λόγο τους.

Ο αποχαιρετισμός του Νικήτα Κακλαμάνη

«Αυτό που με πονάει είναι οτι δεν θα σου πω καλημέρα όπως συνηθίζαμε, από κοντά ή από το τηλέφωνο. Θα πρέπει να σου πω μια οριστική καληνύχτα, καληνύχτα στις μικρές καθημερινές στιγμές μας. Καληνύχτα στις συζητήσεις μας για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από τον δικό μου θαυμασμό», ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Όσα είπε για τη Μάρω Κοντού

«Σήμερα γελάς για τελευταία φορά εκεί, στο συννεφάκι του έργου της ζωής σου. Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες συστηματικά, από κοντά ή από τηλέφωνο, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα. Μια καληνύχτα στις μικρές καθημερινές στιγμές μας, καληνύχτα στις συναντήσεις και τις ατελείωτες κουβέντες μας, καληνύχτα στις συζητήσεις μας για το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τέχνη της πολιτικής και την πολιτική της τέχνης. Καληνύχτα στις κοινές μας διαδρομές στα κοινά της χώρας, καληνύχτα στην ίδια πάντα νεανική συνείδηση κάθε φορά που ανταμώναμε. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα.

Λένε μάλλον πως ο Θεός δημιούργησε τον άνδρα, αλλά μετά κατάλαβε πως είναι ικανός για κάτι περισσότερο και δημιούργησε τη γυναίκα. Πάνω σε αυτά τα σχέδιά του έπλασε και εσένα. Ένα πλάσμα αιθέριο, λυγερόκορμο, εντυπωσιακό, μια αρχοντική μορφή με έμφυτη ευγένεια, ένα φιλικό, ανεξάρτητο, ελεύθερο και μαχητικό. Μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, θέληση και πεποιθήσεις, που έζησε με τη δική της ιδιοσυγκρασία και με το πείσμα να καταρρίψει στερεότυπα για να φτιάξει τη ζωή στα δικά της ανθρώπινα μέτρα.

Εσύ, το νεαρό κορίτσι από τα Ψαρά, το νησί του πατέρα σου, με εξαιρετικές σπουδές υποκριτικής και χορού, αλλά και με το πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θωρακίστηκες με γνώσεις και ικανότητα για να κατακτήσεις έναν ανδροκρατούμενο και συχνά αφιλόξενο κόσμο. Δεκάδες χρόνια θέατρο και κινηματογράφο, με 90 έργα και 61 ταινίες, από το 1954 έως και σήμερα, αλλά και με μια ακούραστη πορεία στην τηλεόραση, από τη δεκαετία του '70 έως και μερικούς μήνες νωρίτερα, μέσα στο 2022.

Ταξιδιάρα εσύ και αιώνια έφηβη, η Μάρω. Άγγιξες με σεβασμό και τα εικαστικά, ζωγραφίζοντας με πάθος και ξεχωριστή λεπτότητα. Αεικίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητη. Απέδειξες ότι η ηλικία είναι απλώς δύο ψηφία της αριθμητικής και όχι η ουσία της ύπαρξής μας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Μάρω έδωσε την καρδιά και τα συναισθήματά της στα κοινά, είτε ως βουλευτής, είτε ως δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος του Αθήνα 9.84 και κυρίως του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ».

Η Μάρω που αφιέρωσε όλο της το είναι σε όλους εμάς που την αγαπήσαμε, χωρίς υστεροβουλία, χωρίς απωθημένα, χωρίς κέρδος ή κρυφές ατζέντες. Με μια πορεία ακάθεκτη και δημιουργική, με μια αγάπη για τον καθένα από εμάς και με μια αλήθεια καλλιτεχνική, όπως αυτή που συνόψισε εύστοχα κάποτε ο Ρίτσαρντ Μπάρτον: «Ο άνδρας ηθοποιός», είπε, «είναι κάτι λιγότερο από άνδρας. Η γυναίκα ηθοποιός όμως είναι κάτι περισσότερο». Αυτό το κάτι περισσότερο ήταν η Μάρω μας. Ήταν αυτό που ο Παλαμάς έγραψε κάποτε σε ένα μονόλογο: «Όταν μιλάς εσύ, ένας λαός ολόκληρος τα λόγια σου τα ψιθυρίζει.

Κάθε σου ιστορία, χωρίς να το καταλαβαίνεις, γίνεται συνθήκη. Δεν είσαι η μια, είσαι η φυλή, η διαλαλήτρα. Δεν έχεις τίποτα σερνικό, είσαι ψυχή μονάχα. Τα μάτια σου ποτέ δεν ησυχάζουν, ποτέ δεν σκοτεινιάζουν». Μάρω μας αγαπημένη, μεγάλο το κενό της απουσίας σου, αλλά και αθάνατη η πίκρα της απουσίας σου. Σήμερα, ένας ακόμη Ιούλιος που μας έδειξε κάποτε η Αλίκη, η Τζένη, η Ρένα, παίρνει σήμερα και εσένα. Είναι βαριά η ψυχή, γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς να πεις μια λέξη. Αλλά εσύ, αυτή τη λέξη θα στη πω εγώ για τελευταία φορά: Σ' αγαπάμε, καλό ταξίδι.»

Ο επικήδειος του Σπύρου Μπιμπίλα

Αμέσως μετά τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο Σπύρος Μπιμπίλας εκφώνησε τον δικό του επικήδειο, λέγοντας «ευχαριστώ» στην εμβληματική ηθοποιό για το έργο της. Ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε για την προσφορά της.

Η Άντζελα Γκερέκου

Η Άντζελα Γκερέκου, ο Ανδρέας Γεωργίου και η Νίκη Παλληκαράκη με δάκρυα στα μάτια, επίσης στενή φίλη της Μάρως Κοντού, εκφώνησαν με τη σειρά τους επικήδειο.

Ο Ανδρέας Γεωργίου

Η Νίκη Παλληκαράκη

Ο επικήδειος της 'Αντζελας Γκερέκου- «Καλό ταξίδι μαμά»

«Σε γνώριζα και σε θαύμαζα από πάντα. Όμως αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια, μπροστά στις κάμερες, έμαθα τόσα πολλά από τη συνεργασία μας και από τη σπουδαία ηθοποιό που ήσουν. Και πίσω από τις κάμερες, έμαθα ακόμη περισσότερα, όταν μοιραστήκαμε τόσες στιγμές και δεθήκαμε πραγματικά.

Με στήριξες, όπως στήριξες όλους μας, στις δύσκολες στιγμές. Μαζί κλάψαμε, μαζί γελάσαμε, μαζί ζήσαμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους και την παρέα μας. Ακόμα και σήμερα συνεχίζω να σε συζητώ, να σε αγαπώ και να θυμάμαι όλα εκείνα τα αστεία και γλυκά περιστατικά που ζήσαμε μαζί.

Μου έμαθες ότι ένας σπουδαίος ηθοποιός μπορεί να είναι πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ήσουν μια σπουδαία γυναίκα που μου έδωσε, και μας έδωσε, μαθήματα ζωής.

Μου έλεγες να μη γυρίζω το βλέμμα πίσω. Μου έλεγες πως όλοι είμαστε περαστικοί και πως δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος, αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα και να ζούμε το σήμερα.

Μου δίδαξες πολλά. Για μένα ήσουν ένα γενναίο θηλυκό, πρότυπο γυναίκας, καλοσύνης, γενναιοδωρίας, φιλίας και χιούμορ. Θα σε συμβουλεύομαι πάντα, θα σε έχω για πάντα στην ψυχή μου και θα σε αγαπώ πάντα. Καλό σου ταξίδι, μαμά Μαρίνα. Καλό σου ταξίδι, μαμά.

Ανδρέας Γεωργίου: «Η απώλεια είναι μεγάλη»

Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης μίλησε με λόγια καρδιάς για τη Μάρω Κοντού, υπογραμμίζοντας πως η απώλεια της είναι μεγάλη: «Ήθελε να κάνει αυτό που αγαπάει. Θα μας λείψει πολύ, θα την θυμόμαστε για πάντα γιατί η απώλεια είναι μεγάλη».

Θα ακολουθήσει η ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.