«Θα σας γ@@@@ κω@@@@τσοι»: Απίστευτες ύβρεις και απειλές από τον γιο του έντεχνου τραγουδιστή

Αίσθηση προκαλούν οι ύβρεις και οι απειλές που φέρεται να εκτόξευσε ο γιος του διάσημου έντεχνου τραγουδιστή την ώρα της σύλληψής του από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για το επεισόδιο με τον οδηγό ταξί στο Μοναστηράκι τα ξημερώματα της Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο γιος του τραγουδιστή, σε έξαλλη κατάσταση, φώναζε μεταξύ άλλων:

-Θα σας γ**** κω*****τσοι

-Θα έρθω να σας βρω έναν έναν στα σπίτια σας να σας γ****

-Θα χάσετε τη δουλειά σας

-Θα πουλάτε στο δρόμο τσιγάρα μ*****

-Θα γ******

-Θα μάθω που μένετε και θα σας στείλω γράμμα

Να σημειωθεί ότι, όπως έγραψε νωρίτερα το flash.gr σε σχετικό ρεπορτάζ, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του έως τη δίκη η οποία αναβλήθηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου.

Όπως είχαμε γράψει νωρίτερα σε ρεπορτάζ του flash.gr και του Κώστα Παπαδόπουλου, ο νεαρός φέρεται να διαπληκτίστηκε με οδηγό ταξί και στη συνέχεια να έβρισε και να έριξε κουταλιά σε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, περίπου στις 5:00, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κλήθηκαν να παρέμβουν σε επεισόδιο με θύμα οδηγό ταξί.

Τι δήλωσε η μητέρα του

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η μητέρα του ανέφερε: «Δεν ήμουν εκεί, όπως και κάθε μάνα δεν ήταν στις εξόδους του γιου της. Ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ήμουνα εκεί, όπως και κάθε μάνα δεν είναι στις εξόδους του γιου της. ξέρω, όμως, ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. όσοι τον ξέρουν ας μιλήσουν, εγώ είμαι μάνα και δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική. δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του. σίγουρα για να αντιδράσει δέχτηκε δράση που δεν άντεχε. δεν ξέρω, υποθέτω. Σίγουρα δεν νιώθει όμορφα με αυτό που έγινε».