«Θα σας σφάξουμε» - Βανδαλισμοί και ακροδεξιά συνθήματα σε σχολεία στον Βόλο

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Νέα περιστατικά βανδαλισμών με φασιστικά και απειλητικά συνθήματα καταγράφηκαν σε σχολικά συγκροτήματα του Βόλου, προκαλώντας προβληματισμό και κινητοποιώντας τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα και σύμβολα ακροδεξιού περιεχομένου σε τοίχους σχολείων της πόλης το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ.

Πρόκειται για περιστατικά που έρχονται να προστεθούν σε παρόμοιες ενέργειες οι οποίες καταγράφονται από τον Μάρτιο έως σήμερα σε σχολικές εγκαταστάσεις του Βόλου.

Μεταξύ των συνθημάτων που αναγράφηκαν στους τοίχους περιλαμβάνονται απειλητικά και υβριστικά μηνύματα, καθώς και αναφορές υπέρ της Χρυσής Αυγής.

Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε σχολικούς χώρους, γράφοντας συνθήματα μίσους και εθνικιστικού περιεχομένου.

Το φαινόμενο βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς πρόκειται για επαναλαμβανόμενα περιστατικά που έχουν σημειωθεί σε διάφορα σχολεία της πόλης τους τελευταίους μήνες. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τον εντοπισμό των υπευθύνων.