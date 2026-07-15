«Θα σας θυμάμαι πάντα»: Το συγκινητικό «αντίο» της καθηγήτριας του Ιάσoνα και της Αναστασίας

Η είδηση του τραγικού θανάτου του 28χρονου Ιάσονα Μπαρελιέ και της 24χρονης Αναστασίας Τζανιδάκη που άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα στο αυτοκίνητο του αγοριού στο γκαράζ του σπιτιού του στον Πειραιά, έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο τις οικογένειες και τους φίλους τους, αλλά και όσους είχαν την τύχη να τους γνωρίσουν μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

Ανάμεσά τους και η καθηγήτριά τους, Αριστέα Σινανιώτη, η οποία, μιλάει στον FLASH «για δύο αξιόλογα παιδιά, που είχαν λαμπρό μέλλον και λυπήθηκα πάρα πολύ. Θα τα θυμόμαστε πάντα, θα μας λείψουν πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικοί νέοι και οι δύο».

Η ίδια μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση, αποχαιρετά τους δύο νέους που, όπως αναφέρει, θα θυμάται «πάντα με αγάπη».

Οι δύο νέοι γνωρίστηκαν μέσω μιας κοινής φίλης τους, επίσης δικηγόρο. Η σχέση τους αναπτύχθηκε γρήγορα καθώς είχαν πολλά κοινά. Απόφοιτοι της Νομικής με μεταπτυχιακό στο Εμπορικό Δίκαιο και με κοινά όνειρα για τη ζωή. Όμως η μοίρα έμελλε να έχει άλλα σχέδια για τα δύο παιδιά που έφυγαν ταυτόχρονα και με ένα αναπάντητο «γιατί» να πνίγει τις δύο οικογένειες.

«Θα σας θυμάμαι πάντα με αγάπη»

Ανάμεσα στις αναρτήσεις που συγκινούν, ξεχωρίζει εκείνη της καθηγήτριάς τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, Αριστέας Σινανιώτη, η οποία αποχαιρετά τους δύο νέους με λόγια γεμάτα αγάπη, θλίψη και πόνο.

«Με θλίψη και οδύνη πληροφορήθηκα την απώλεια δύο νέων εξαιρετικών συναδέλφων, του Ιάσονα Μπαρελιέ και της Αναστασίας Τζανιδάκη. Είμαι συγκλονισμένη, όπως το Πανελλήνιο, αλλά και για ένα παραπάνω λόγο.

Ο Ιάσονας και η Αναστασία ήταν μεταπτυχιακοί μου φοιτητές στο ΔΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, του οποίου έχω τη διεύθυνση. Προ διμήνου μάλιστα μετείχαν στην εκπαιδευτική μας εκδρομή στο Λονδίνο και στο Cambridge από όπου και η φωτογραφία που αναρτώ.

Αιωνία σας η μνήμη αγαπημένα μου παιδιά! Θα σας θυμάμαι πάντα με αγάπη. Καλό Παράδεισο! Συλλυπητήρια στις οικογένειες».