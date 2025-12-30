«Θα σε δικαιώσω και πάλι»: Το μήνυμα της μητέρας της Έμμας πριν τη δίκη στη Θεσσαλονίκη

Στις 7 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η δίκη για το τροχαίο, που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και είχε ως αποτέλεσμα την θανατηφόρα παράσυρση της 21χρονης τότε Έμμας Καρυωτάκη, στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την καταδίκη του οδηγού που παρέσυρε και εγκατέλειψε την φοιτήτρια, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, οι δικαστικές Αρχές παραπέμπουν σε δίκη και τη συνοδηγό του οχήματος, κατηγορώντας την για υπόθαλψη εγκληματία.



Η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 7 Ιανουαρίου.

Συγκινεί η μητέρα της Έμμας

«Θα σε δικαιώσω ακόμα κι αν είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω .. αρχής γενομένης 7-1-2026 και ώρα 9:00΄ στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Στο υπόσχομαι», γράφει η μητέρα της Έμμας σε ανάρτησή της.

«Κι άλλα Χριστούγεννα με μια άδεια καρέκλα στο τραπέζι .. άλλη μια γιορτή σου που δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω να σου πω Χρόνια πολλά, να ακούσω τη φωνή σου .. και τι δε θα δινα να μπορούσα», προσθέτει.