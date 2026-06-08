«Θα του κάνει το χατίρι του αλλουνού;»: Στο φως διάλογοι από το κύκλωμα στις πολεοδομίες

Στο φως έρχονται απομαγνητοφωνημένοι διάλογοι που φέρονται να αφορούν συνομιλίες από τη δράση κυκλώματος το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, ενεργούσε παράνομα μέσα σε υπηρεσίες πολεοδομίας και συναφείς δημόσιους φορείς, με αντικείμενο την διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων.

Οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη (9/6), με τη δικογραφία να αριθμεί περίπου 3.500 σελίδες και να περιλαμβάνει συνομιλίες επτά μηνών που έχουν ενταχθεί στην έρευνα της Δικαιοσύνης.



Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν σε:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Δωροληψία υπάλληλου κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού.

Δωροδοκία κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, από κοινού.

Παράβαση καθήκοντος.

Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εμπορία επιρροής άπαξ και κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με τον Alpha, ένα κομμάτι των συνομιλιών που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, είναι το εξής:

- «Θα του το κάνει το χατίρι του αλλουνού με τον παππού;».

- «Μάλλον θα του το κάνουμε, μάλλον».

- «Αύριο είναι η συνεδρίαση, οπότε πες του να μην την αναβάλει».

- «Ναι, όχι, δεν αναβάλει και τώρα θα πιώ καφέ με τον Βαγγέλη μέχρι να πάω να πάρω το...».

- Ωραία, πάρτον και πες του. Θα είμαι stand-by στη Φιλοθέη να μην αναβάλει».

«Οι άνθρωποι τους οποίους υπερασπίζομαι δεν είχαν ποτέ πράξει κάτι που να αντίκεται στα καθήκοντά τους. Τουναντίον εξυπηρετούσαν όλους τους συναδέλφους τους. Αυτή τη στιγμή βιώνουν μία τραγωδία. Υπάρχουν δύο ανήλικα παιδιά μόνο στο σπίτι, ουσιαστικά ορφανά, γιατί οι γονείς είναι υπό κράτηση», αναφέρει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος κατηγορουμένων.

Το αδίκημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης δεν στοιχειοθετείται σε βάρος όλων των κατηγορουμένων, όπως υποστηρίζουν οι συνήγοροι υπεράσπισης, αφού οι εντολείς τους δεν γνώριζαν τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. «Από τους υπόλοιπους πέντε συλληφθέντες, αλλά και όσους αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο της αστυνομίας, δεν συνομίλησε ποτέ με κανέναν άλλον, μόνο με μία από τους υπολοίπους πέντε που έχουν συλληφθεί», τονίζει ο Ε. Κουκούτσης.

«Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση που ο δικός μου εντολέας να παραβίασε τα καθήκοντά του με οποιοδήποτε τρόπο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε αύριο στην ανακρίτρια», υποστηρίζει ο Δ. Αναστασόπουλος.