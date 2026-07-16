Θα βγάλει «λαβράκι» το τραπέζι Γερουλάνου με τους κοινοβουλευτικούς;

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Εκλογές δεν έχουν προκηρυχθεί, αλλά ατύπως η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Αυτό σημαίνει μαζώξεις, τραπεζώματα, ζυμώσεις και γενικώς προετοιμασίες και διεργασίες.

Βέβαια, κάθε τραπέζι, κάθε συζήτηση έχει τη σημασία της και ακόμη σημαντικότερο είναι ποιος καλεί και ποιους καλεί.

Ένα γεύμα που ήδη προκαλεί συζητήσεις και συνειρμούς πραγματοποιείται αύριο Παρασκευή σε ψαροταβέρνα της Ομόνοιας.

Οικοδεσπότης θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος και προσκεκλημένοι του οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες.

Ο Γερουλάνος εκτός από κορυφαίο (και φιλόδοξο) στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Άρα λογικό να καλεί σε φαγητό και συζήτηση τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Βουλής.

Τώρα, αν θα βγει «λαβράκι» (δηλαδή είδηση) ή απλώς θα φαγωθεί, θα το ξέρουμε αύριο και εμείς και η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.