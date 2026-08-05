«Θα βρω όπλο να σε σκοτώσω»: Άγρια επίθεση 26χρονου στη μητέρα και τον αδελφό του στον Βόλο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 5/8 στον Βόλο, όταν ένας 26χρονος φέρεται να απείλησε τη μητέρα και τον αδερφό του έπειτα από έντονο καβγά που ξεκίνησε με αφορμή το πρωινό γεύμα. Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλειά της εξαιτίας των απειλών που, όπως υποστήριξε, δέχθηκε, ειδοποίησε την Αστυνομία. Ο νεαρός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, κατά την κατάθεσή της, η μητέρα περιέγραψε ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα, όταν ο μικρότερος γιος της σηκώθηκε για να ετοιμάσει πρωινό πριν αναχωρήσει για την εργασία του. Όπως ανέφερε, ο 26χρονος αντέδρασε ζητώντας του να μην φάει, γεγονός που πυροδότησε έντονη λογομαχία ανάμεσα στα δύο αδέρφια.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η ένταση δεν άργησε να στραφεί και προς την ίδια, με τον 26χρονο να την απειλεί λέγοντας ότι «θα τη σφάξει» και ότι «θα βρει όπλο για να τη σκοτώσει».

Η γυναίκα εξήγησε ακόμη στο δικαστήριο ότι ο γιος της αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα εδώ και περίπου έξι χρόνια, από την επιστροφή του από τη στρατιωτική του θητεία. Όπως είπε, στο διάστημα αυτό έχουν σημειωθεί επανειλημμένα επεισόδια έντασης στο σπίτι, ενώ τους τελευταίους δύο μήνες η συμπεριφορά του έχει γίνει αισθητά πιο επιθετική, προκαλώντας φόβο τόσο στην ίδια όσο και στον μικρότερο γιο της.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο 26χρονος ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή, χωρίς όμως να είναι συνεπής στη λήψη της. Αντίθετα, όπως είπε, όταν εξετάζεται στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου εμφανίζεται ήρεμος και συνεργάσιμος.

Τι υποστήριξε ο 26χρονος

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ήταν εκείνος που δέχθηκε πρώτος επίθεση, ισχυριζόμενος ότι ο αδερφός του τον χτύπησε στο πρόσωπο. Όπως ανέφερε, αντέδρασε μόνο για να αμυνθεί, χτυπώντας τον στα άκρα.

Αναφορικά με τις απειλές προς τη μητέρα του, έκανε αρχικά λόγο για ένα «ψεύτικο όπλο», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Στη συνέχεια επέλεξε να μη σχολιάσει περαιτέρω το περιστατικό, ασκώντας το δικαίωμα της σιωπής.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών. Από αυτήν θα εκτίσει τους δύο μήνες, ενώ το υπόλοιπο της ποινής ανεστάλη για τρία χρόνια. Μετά την απόφαση οδηγήθηκε στη φυλακή.