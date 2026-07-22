«Θα ζούσαν μια ακραία εμπειρία»: Μαρτυρία-κλειδί στην υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της Mango

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των Άντικ, με την κατάθεση μιας μάρτυρα που βάζει σε δύσκολη θέση τον γιο του αποθανόντος ιδρυτή της Mango, ο οποίος ήδη ερευνάται ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του, κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στο βουνό Montserrat κοντά στη Βαρκελώνη, στις 14 Δεκεμβρίου 2024.

Η μάρτυρας, γράφει η El Pais, μια Βρετανίδα διερμηνέας και συνεργάτιδα της οικογενειακής θεραπεύτριας των Άντικ, Τζούλια Λούντερβαλντ, δήλωσε ότι η θεραπεία προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ότι πατέρας και γιος «θα ζούσαν μια ακραία εμπειρία σε ένα φαράγγι». Μέχρι τώρα, αυτό που είχε διαρρεύσει ήταν ότι ο Ισάκ και ο Τζόναθαν είχαν πάει, μόνοι τους, στην εκδρομή για να συζητήσουν τα προβλήματά τους.



Στις 19 Μαΐου, μετά τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντικ, η δικαστής ήρε το απόρρητο της δικογραφίας και ξεκίνησε ο γύρος των των καταθέσεων στο δικαστήριο. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η διπλή κατάθεση μιας γυναίκας βρετανικής υπηκοότητας που διαμένει στην Ισπανία.



Η πρώτη κατάθεση έγινε στις 29 Ιουνίου. Η γυναίκα προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα των Mossos στο Μαρτορέλ, τη δικαστική περιφέρεια στην οποία ανήκει το Κολλμπάτο, ο δήμος όπου πέθανε ο ιδρυτής της Mango. Η γυναίκα αποκάλυψε ότι ήταν εκείνη που αναζήτησε μια ορεινή διαδρομή κατόπιν αιτήματος της Τζούλια, η οποία ήθελε να φέρει σε αντιπαράθεση πατέρα και γιο μπροστά σε μια ακραία κατάσταση, ως μέρος της θεραπείας που ακολουθούσε. Η μάρτυρας εξήγησε ότι τελικά επέλεξε το «Camí de les Feixades» και ότι συνόδευσε τον Τζόναθαν Άντικ στη διαδρομή στις 7 Δεκεμβρίου, δηλαδή μία εβδομάδα πριν από τον θάνατο του Ισάκ.

Οι ερευνητές είχαν ήδη διαπιστώσει, χάρη στα συστήματα αναγνώρισης πινακίδων και εντοπισμού, ότι ο Τζόναθαν είχε διανύσει τη διαδρομή τουλάχιστον δύο φορές λίγες ημέρες πριν από το μοιραίο. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το περιεχόμενο της οποίας έχει δημοσιοποιήσει με περισσότερες λεπτομέρειες η εφημερίδα La Vanguardia, το έκανε επειδή ήθελε να γνωρίζει καλά τη διαδρομή για να την κάνει μαζί με τον πατέρα του.



Η διερμηνέας, η οποία συνεργαζόταν περιστασιακά με τη Τζούλια για ξένους πελάτες, εξηγεί ότι η θεραπεύτρια της έδωσε οδηγίες ώστε ο πατέρας και ο γιος να υποβληθούν σε μια ακραία κατάσταση. Η μάρτυρας έφτασε στο σημείο να δηλώσει ενώπιον των ερευνητών ότι ο Τζόναθαν έπρεπε να βρεθεί «στην άκρη ενός γκρεμού» για να προκαλέσει μια ακραία κατάσταση, σύμφωνα με την κατάθεσή της.



Η γυναίκα παρακολουθούσε με ανησυχία την εξέλιξη της υπόθεσης, φοβούμενη ότι η παρουσία της στο μονοπάτι τις προηγούμενες ημέρες θα μπορούσε να αποκαλυφθεί και να ερμηνευθεί από τους ερευνητές ως συμπαιγνία. Η είδηση ότι η δικαστής ερευνούσε τρίτα πρόσωπα, εκτός από τον Τζόναθαν, ήταν αυτό που την ώθησε να προσέλθει για να δώσει εξηγήσεις. Η γυναίκα παρέδωσε τα μηνύματα και τα αρχεία ήχου που αντάλλαξε με τη θεραπεύτρια.