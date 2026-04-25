Θαλαμηγός «φρεγάτα» Ρώσου ολιγάρχη πέρασε με ασφάλεια από το Στενό του Ορμούζ

Το αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων σούπερ γιοτ Nord, ιδιοκτησίας του Αλεξέι Μορντάσοφ (Alexei Mordashov) πέρασε από έναν ναυτιλιακό διάδρομο που έχει χαρακτηριστεί ασφαλής από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιτρέπει σε επιλεγμένα πλοία να διέρχονται.



Το Nord, ένα ειδικά αναδιαμορφωμένο πρώην πολεμικό πλοίο 142 μέτρων, απέπλευσε από το Ντουμπάι κατά τη διάρκεια της νύχτας και διέσχισε σήμερα, Σάββατο, τα Στενά του Ορμούζ καθ' οδόν προς το Μουσκάτ του Ομάν, σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο στοιχεία από την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών MarineTraffic.

Η θαλαμηγός έπλευσε κατά μήκος μια ναυτιλιακής λωρίδας που έχει κηρυχθεί ασφαλής από το Ιράν, μετά την τοποθέτηση ναρκών σε τμήματα των Στενών κατά τη διάρκεια του πολέμου.



Η διαδρομή εκτείνεται πιο κοντά στις ακτές του Ιράν και κοντά στο νησί Λαράκ, μια περιοχή που ελέγχεται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.



Νωρίτερα, σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου, δύο ακόμα πλοία διέσχισαν το στενό σε συντονισμό με το Ιράν: το κινεζικής ιδιοκτησίας πετρελαιοφόρο Peace Gulf και το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο NJ Jupiter.



Το Ιράν φέρεται να έχει χρεώσει πλοία και δεξαμενόπλοια έως και 2 εκατομμύρια δολάρια για άδεια διέλευσης.

Δύο ελικοδρόμια

Κατασκευασμένο από τη ναυπηγική εταιρεία Lürssen το 2021, το «Nord» διαθέτει 20 πολυτελείς καμπίνες, πισίνα, γυμναστήριο και καταδυτικό κέντρο.



Το Nord είναι από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα γιοτ στον κόσμο, με παροχές και ανέσεις που περιλαμβάνουν μέχρι και ένα γκαράζ γεμάτο οχήματα για στεριά και θάλασσα και δύο ελικοδρόμια.