Πολιτική Ελληνοτουρκικά Αιγαίο Ανατολική Μεσόγειος

«Θαλασσόλυκος 2026»: Το τουρκικό πολεμικό ναυτικό βγαίνει αύριο σε Αιγαίο, Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα

«Στόχος της άσκησης η ανάδειξη ισχύος της Τουρκίας στη θάλασσα σε όλο τον κόσμο» αναφέρουν πηγές από την Άγκυρα για τον «Θαλασσόλυκο 2026».

Imago / Anadolu Agency
Νίκος Νανούρης avatar
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ - ΤΟΥΡΚΙΑ
Νίκος Νανούρης
Imago / Anadolu Agency
Νίκος Νανούρης avatar
Νίκος Νανούρης

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Ξεκινάει αύριο Πέμπτη (4/6) η μεγάλη αεροναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος 2026» με το τουρκικό πολεμικό ναυτικό να βγαίνει σε Αιγαίο, Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα και Θάλασσα του Μαρμαρά.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης άσκηση Θαλασσόλυκος (Denizkurdu-II 2026),αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες, πιο αναγνωρισμένες και πιο στρατηγικά σχεδιασμένες ασκήσεις των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων.

H αεροναυτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 4 και 14 Ιουνίου σε Αιγαίο Πέλαγος, Ανατολική Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα και Θάλασσα του Μαρμαρά όπου θα συμμετέχουν 125 πλοία, 60 αεροσκάφη και συνολικά 18.000 άτομα προσωπικό.

Τουρκικές πηγές αναφέρουν  ότι «στόχος της άσκησης είναι ανάδειξη ισχύος της Τουρκίας στη θάλασσα σε όλο τον κόσμο».

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