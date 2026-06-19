Θάλεια Ματίκα για τον γάμο της με τον Τάσο Ιορδανίδη: «Έχουμε αποφασίσει ότι θα είμαστε για πάντα μαζί»

Μια ειλικρινή εξομολόγηση για τη σχέση της με τον Τάσο Ιορδανίδη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια με την πάροδο του χρόνου έκανε η Θάλεια Ματίκα.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Αταίριαστοι» την Παρασκευή 20 Ιουνίου και, μεταξύ άλλων, μίλησε για τις ανθρώπινες σχέσεις, τη φθορά που μπορεί να φέρει ο χρόνος, αλλά και το μυστικό της δικής της σχέσης με τον σύζυγό της.

Όπως ανέφερε, οι σχέσεις ήταν πάντοτε απαιτητικές, ωστόσο στο παρελθόν πολλές γυναίκες έμεναν σε αυτές από ανάγκη ή λόγω των κοινωνικών συνθηκών που επικρατούσαν.

«Οι σχέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Νομίζω πάντα ήταν, απλώς έκαναν υπομονή οι γυναίκες γιατί δεν είχαν βρει τη θέση τους στην κοινωνία. Τώρα τη βρίσκουμε σιγά σιγά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Θάλεια Ματίκα στάθηκε ιδιαίτερα στις μακροχρόνιες σχέσεις, τονίζοντας ότι η καθημερινότητα και η τριβή φέρνουν αναπόφευκτα δυσκολίες, οι οποίες όμως μπορούν να ξεπεραστούν όταν υπάρχει κοινή διάθεση και προσπάθεια.

Η κοινή απόφαση με τον Τάσο Ιορδανίδη

Αναφερόμενη στον γάμο της με τον Τάσο Ιορδανίδη, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχουν πάρει από κοινού μια σημαντική απόφαση για το μέλλον της σχέσης τους.

«Οι μακροχρόνιες σχέσεις είναι δύσκολες, έχουν τριβή. Θέλουν υπομονή. Εμείς με τον Τάσο το αντιμετωπίζουμε με στωικότητα αυτό. Έχουμε συναποφασίσει μέχρι στιγμής ότι θα είμαστε για πάντα μαζί, οπότε ό,τι και να έρχεται, λέμε ότι θα το προσπεράσουμε», ανέφερε.

undefined

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Δεκέμβριο του 2011 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη, διατηρώντας όλα αυτά τα χρόνια μια από τις πιο αγαπημένες και διακριτικές σχέσεις της ελληνικής showbiz.