Θανάσης Αντετοκούνμπο: Ο γάμος του με την αγαπημένη του Κάτια - Τα πρώτα βίντεο και φωτό

Μετά από 13 χρόνια κοινής ζωής ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και η αγαπημένη του Κάτια ανέβηκαν, το Σάββατο 4 Ιουλίου, τα σκαλιά της εκκλησίας και επισφράγισαν την ευτυχία τους ενώπιον Θεού και ανθρώπων.

φωτογραφία Instagram

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σχεδόν υπό άκρα μυστικότητα στο Island της Αθηναϊκής Ριβιέρας και στο πλευρό του ζευγαριού ήταν τα δυο τους παιδιά, οι οικογένειες, συγγενείς και φίλοι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν κουμπάρος του αδερφού του και όλη η βραδιά πλάι στο κύμα ήταν πολύ συγκινητική.

Οι νεόνυμφοι θέλησαν να κρατήσουν την όμορφη αυτή στιγμή για εκείνους, γι’ αυτό και δεν διέρρευσαν πολλές φωτογραφίες και βίντεο από την όμορφη αυτή μέρα στη Βάρκιζα. Παρόλα αυτά, ο μπασκετμπολίστας Πάνος Φιλιππάκος δημοσίευσε στο Instagram μερικές στιγμές και βίντεο από τη βραδιά και έτσι είδαμε κι εμείς λίγο από τον γάμο.

Θανάσης Αντετοκούνμπο: Ο γάμος του με την αγαπημένη του Κάτια. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Βάρκιζα και μετά ακολούθησε πάρτι πλάι στο κύμα. pic.twitter.com/N97hiyUlo5 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 6, 2026

Την παράσταση έκλεψε το drone show πάνω από τη θάλασσα όπου έγραφε: «Welcome to Greece, The Antetokounmpo Way».