Θανάσης Αντετοκούνμπο: Παντρεύεται την εκλεκτή του μετά από 13 χρόνια σχέσης – Κουμπάρος ο Γιάννης

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πρόκειται να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του, Κάτια, την Κυριακή 5 Ιουλίου, στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν 13 χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά το έντονο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η οικογένεια Αντετοκούνμπο.

Έχουν ήδη δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια

Ο Θανάσης και η Κάτια έχουν ήδη αποκτήσει δύο δίδυμες κόρες, με την οικογένειά τους να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Η σύντροφός του είχε στο παρελθόν ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο των κοσμημάτων, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί στην οικογενειακή τους ζωή, επιλέγοντας να βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό του.

Κουμπάρος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ξεχωριστό ρόλο στη σημαντικότερη ημέρα του ζευγαριού θα έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, θα είναι ένας από τους κουμπάρους του αδελφού του.

Η παρουσία του κορυφαίου Έλληνα μπασκετμπολίστα αναμένεται να δώσει ακόμη πιο οικογενειακό χαρακτήρα στην τελετή, καθώς τα αδέλφια Αντετοκούνμπο διατηρούν έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό.

Μια νέα αρχή

Ο γάμος έρχεται σε μια ιδιαίτερη περίοδο για τον Θανάση Αντετοκούνμπο, καθώς παράλληλα με τις ευτυχισμένες εξελίξεις στην προσωπική του ζωή βρίσκεται και σε φάση νέων επαγγελματικών αποφάσεων, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η Κυριακή θα αποτελέσει μία από τις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής του ζευγαριού, με συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα να βρίσκονται στο πλευρό τους για να γιορτάσουν την αρχή αυτού του νέου κεφαλαίου.