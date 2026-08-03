Θανάσης Αυγερινός για Καρυστιανού-Γρατσία: Μήπως ήταν εξαρχής γυμνές οι δύο αυτοκόλλητες βασίλισσες;

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, ο Θανάσης Αυγερινός σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το κίνημα που αναπτύχθηκε μετά την τραγωδία των Τεμπών, αφήνοντας αιχμές για πρόσωπα και πολιτικές συμπεριφορές.

Ο Θανάσης Αυγερινός, λίγα 24ωρα μετά την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», θέτει στο επίκεντρο της ανάρτησής του την Μαρία Καρυστιανού και την Μαρία Γκρατσία, για τις οποίες διατύπωσε επικριτικά ερωτήματα:



«Εκπληκτικό και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με αφορμή τα πολυάριθμα Τέμπη της χώρας μας, που κινείται σταθερά προς νέες καταστροφές και νέες τραγωδίες: Άνθρωποι, που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, με μόνο κριτήριο την πατριωτική τους διάθεση να αντιμετωπιστεί το δριμύ υπαρξιακό ζήτημα της χώρας, καταλήγουν από διάφορες γωνιές του πλανήτη στα ίδια συμπεράσματα, κάνουν τις ίδιες σχεδόν εισηγήσεις, εισπράττουν την ίδια απαξιωτική αντιμετώπιση ακόμη και από όσους ευαγγελίστηκαν κάτι διαφορετικό.

Σε βαθμό, που αναγκάζεσαι να αναρωτηθείς: είναι απλώς η άγνοια, η αγωνία, η ανασφάλεια, η ανικανότητα η μικροπρέπεια, ο εγωισμός των πρωταγωνιστών ή τελικά το σύστημα πρεσβειών - ολιγαρχών - πολιτικών τζακιών, που ξέρει καλά τη δουλίτσα του και κανονίζει τα θέματα επί δεκαετίες (αν όχι αιώνες, με τις απαραίτητες φυσικά προσαρμογές) έχει φροντίσει από πριν για την κατάλληλη χειραγώγηση όσων απειλών γεννηθούν είτε τυχαία, είτε νομοτελειακά; Μήπως δηλαδή ήταν εξαρχής (χειραγωγημένοι) άνθρακες ο θησαυρός και γυμνές οι (δύο αυτοκόλλητες) βασίλισσες;...».