Ο Θανάσης Κουρλαμπάς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για αυτά που μπορούν να τον κάνουν έξαλλο, για τη νέα γενιά και το bullying, αλλά και το πόσο δύσκολο είναι να καταφέρεις να ζήσεις από μία και μόνο δουλειά.

«Την υπομονή μου θα τη χάσω με την υπερβολή στην ασυνέπεια, με την αγένεια και με το άδικο. Αυτά μπορούν να με κάνουν έξαλλο. Κι όταν ο άλλος δεν σέβεται τη δουλειά τη δική του και την κάνει με τέτοιο τρόπο που επεμβαίνει λανθασμένα με τη δική σου δουλειά, με τη δική σου καθημερινότητα, με τον δικό σου χώρο.

«Δεν πηγαίναμε στον μπαμπά να μας λύσει το πρόβλημα»

Η νέα γενιά έχει μία ευγένεια, είναι low profile. Στη δική μας εποχή ήμασταν λίγο πιο… αλητάκια. Είχαμε περισσότερα πράγματα να περάσουν από τα χέρια μας. Τότε δεν ξέραμε τι πάει να πει bullying. Μας πείραζε ο μεγαλύτερος, έπρεπε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας, δεν πηγαίναμε στον μπαμπά να μας λύσει το πρόβλημα».

«Το να δουλεύεις συνέχεια δεν σημαίνει ότι αποταμιεύεις»

«Έτσι όπως είναι η οικονομική κατάσταση στη χώρα μας, εγώ δουλεύω σχεδόν διπλάσια και μπορώ και αντιμετωπίζω τις ανάγκες μου το πολύ με τον ίδιο τρόπο που τις αντιμετώπιζα πριν από 15-20 χρόνια, με μια δουλειά, ένα θέατρο. Ήταν άλλες οι τιμές των αποδοχών και άλλα τα έξοδα. Το να δουλεύεις συνέχεια δεν σημαίνει ότι αποταμιεύεις ή επενδύεις για να είσαι καλά τα επόμενα χρόνια. Εύχομαι να είμαι γερός και δυνατός και να δουλεύω μέχρι το τέλος».