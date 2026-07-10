Θανάσης, ο πολιτευόμενος και ως μπαλαδόρος

Στην πολιτική όπως και στη μπάλα, το ζητούμενο είναι τόσο η ομαδικότητα αλλά και τα γκολ. Όπου γκολ στην πολιτική, η επιδραστικότητα και η προσέλκυση ψηφοφόρων στην καθημερινή δράση στη Βουλή και στην κοινωνία. Στο ποδόσφαιρο, τα πράγματα είναι πιο προφανή και αυτονόητα. Να κερδίζει η ομάδα, να κατακτά πρωταθλήματα και να σηκώνει κούπες.

Από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Θανάσης Γλαβίνας, αποκάλυψε πρόσφατα, ένα ταλέντο που γνώριζε μόνο ένας πιο στενός περίγυρος. Είναι ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής με την ομάδα «ΑΡΜΑ» του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην οποία αγωνίζεται ως μέλος του.

Μάλιστα, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην Ξάνθη, η ομάδα του Γλαβίνα έχει καταφέρει να φτάσει ως τα ημιτελικά με τον ίδιο σε ρόλο «βράχου» ως στόπερ στα μετόπισθεν της άμυνας.

Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να προτείνουμε να πει το μυστικό της νίκης για το ΠΑΣΟΚ και στο Νίκο Ανδρουλάκη.