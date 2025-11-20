Θανάσης Πάτρας: «Η γυναίκα μου πέρασε ένα θέμα υγείας - Είμαστε τυχεροί που το εντοπίσαμε έγκαιρα»

Ο Θανάσης Πάτρας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή "Buongiorno" και μίλησε για τη σχέση που έχει με τη γυναίκα του, αλλά και για την περιπέτεια της υγείας που είχε εκείνη την περασμένη άνοιξη. «Θα μιλήσω με τη γυναίκα μου για όλα. Θα της πω “μου συμβαίνει αυτό, θέλω να με βοηθήσεις”. Είναι πάντα εκεί για να με στηρίξει. Όλα τα πράγματα είναι πλέον τόσο αναλώσιμα, λέει ο ένας κάτι, την άλλη μέρα ξεχνιέται. Το θέμα είναι να έχεις μία βάση, να είσαι σταθερός, να πηγαίνεις στον δρόμο σου κι από κει και πέρα η ζωή έτσι είναι.

«Με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο»

Η γυναίκα μου και η οικογένειά μου είναι το σημαντικότερο πράγμα για μένα. Η καριέρα είναι κάτι επιβιωτικό, δεν δουλεύω για χόμπι, ούτε είμαι πλούσιος, ούτε πιστεύω ότι θα γίνω ποτέ από τη δουλειά. Εμένα η γυναίκα μου με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο, με έχει κάνει να αντιληφθώ τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Και το παιδί μου με άλλαξε πάρα πολύ.

Με τον χαρακτήρα που είχα θα ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστώ τη δουλειά αν δεν είχα τη γυναίκα μου δίπλα μου γιατί είμαι πολύ συναισθηματικός. Είμαστε μαζί από το 2004 και παντρεμένοι 18 χρόνια. Μια ζωή. Η γυναίκα μου είναι η σταθερότερη σχέση που έχω με έναν άνθρωπο. Έχουμε περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις, αυτές όμως μας ένωσαν κιόλας.

«Αυτή είναι η προτεραιότητα»

Πέρσι η γυναίκα μου αντιμετώπισε ένα θέμα υγείας. Πρώτη φορά το λέω. Με κλόνισε πάρα πολύ, με κράσαρε. Πέρασε, δόξα τω Θεώ, αλλά την “άκουσα” στερεοφωνικά! Ήταν μετά το Πάσχα, υπήρχε μια παραφιλολογία για τους “Weekenders”, τρώγαμε “ξύλο”, κόβεται ή δεν κόβεται η εκπομπή και προέκυψε αυτό που με έκανε να καταλάβω και να αναρωτηθώ με τι ασχολείσαι τώρα;

Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά πέρσι, πολύ! Το ήξεραν και οι συνεργάτες μου και δεν το επικοινώνησε κανείς, δεν είπε ποτέ κανένας τίποτα. Και το κανάλι το ήξερε. Είμαστε πολύ τυχεροί που το εντοπίσαμε έγκαιρα. Ένας πολύ καλός γιατρός την κούραρε και πέρασε. Αλλά καταλαβαίνεις ότι έχεις τον άνθρωπό σου, αυτή είναι η προτεραιότητα… Η γυναίκα σου, το παιδί σου, οι γονείς σου».