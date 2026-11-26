Ο Θανάσης Πάτρας σχολίασε τα όσα δυσάρεστα είδαμε να συμβαίνουν στο παρασκήνιο της εκπομπής «10 Παντού» του OPEN με τη δημοσιοποίηση του βίντεο από τον καβγά του Νίκου Στραβελάκη με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Δεν έπρεπε να δούμε αυτό το περιστατικό, δεν έγινε σε δημόσιο χώρο. Ήταν τραγικό το γεγονός ότι καταγράφηκε. Συμβαίνουν αυτά, εμένα όμως δεν μου έχει συμβεί. Εγώ δεν είχα προστριβές τέτοιου τύπου. Δεν ήταν καθόλου τιμητική η εικόνα. Ήταν ντροπιαστικό για όλους και για την εικόνα της τηλεόρασης», είπε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Ο δημοσιογράφος μίλησε και για τα κοψίματα των εκπομπών που συμμετείχε και τη διαφορετική αντιμετώπιση που είχε κάθε φορά. «Η παραγωγή που κάναμε πέρσι στο OPEN ήταν πάρα πολύ φτηνή, δεν κόστιζε τίποτα. Δεν απορροφήθηκε κανένας από τους συνεργάτες του. Εγώ βγήκα και είπα την αλήθεια μου και τα άκουσα κιόλας. Μου είπαν μην το παίζεις και θύμα!

Δεν έχω να δώσω απαντήσεις γιατί κόπηκε η εκπομπή. Δεν ξέρω αν έχω ρόλο σε αυτή την τηλεόραση. Αν ήταν να έχω, θα τον είχα. Μπορεί τον Γενάρη, μπορεί του χρόνου. Σκοπός της δουλειάς μας είναι να κάνουμε τον κόσμο χαρούμενο. Όποιος κάνει δουλειά για τον εαυτό του είναι χαμένος εξαρχής. Δεν ξέρω γιατί δεν συνέχισε η εκπομπή. Εγώ έκανα τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορούσα. Άλλαξα εργασιακό περιβάλλον στη μέση της σεζόν. Κλίκες και παρέες υπάρχουν παντού. Προσπαθώ να μην είμαι έξαλλος γιατί αυτό μπορεί να σε τρελάνει και μετά να πεις πάω στο χωριό για να καλλιεργήσω ντομάτες. Δικά τους είναι τα μαγαζιά, ό,τι θέλουν κάνουν. Το θέμα είναι η διαχείριση. Στο MEGA με την Ελεονώρα Μελέτη μας ενημέρωσαν 1,5 μήνα πριν και μας είπαν δειτε τι θα κάνετε. Στον ΑΝΤ1 μας φώναξαν και μας είπαν σκεφτόμαστε αυτό, μας έκαναν προτάσεις, δεν τα βρήκαμε, δώσαμε τα χέρια και έφυγα.

Στο OPEN φεύγω καλοκαίρι και αυτό που ξέρω είναι ότι θα συνεχίσουμε. Μου είπαν ότι είχαν τρία πρότζεκτ και το πίστεψα. Δεν μπορούσα να έχω αμφιβολία σε αυτά που λέει ο διευθυντής μου. Βρίσκομαι λοιπόν 23 Αυγούστου και μαθαίνω ότι δεν θα είμαι στην τηλεόραση».

Ώρα για πολιτική

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στην προσέγγιση που του έκαναν από το κόμμα του Τσίπρα και άφησε να εννοηθεί πως η συμμετοχή του στην πολιτική δεν τον αφήνει και εντελώς αδιάφορο: «Με φώναξαν από το κόμμα του Τσίπρα, το θεώρησα τιμητικό. Όλα είναι ανοιχτά».