Θανάσης Τσαλταμπάσης: Γιατί στην πρεμιέρα του δεν πήγε κανένα από τα αγαπημένα του πρόσωπα

Πρεμιέρα είχε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης με την παράσταση «Ανά - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» που ανεβαίνει στο θέατρο Άλσος όμως αυτή τη φορά τα συναισθήματα ήταν λίγο διαφορετικά καθώς έλειπαν από δίπλα του αγαπημένα του πρόσωπα... και υπήρχε λόγος όπως εξήγησε.

«Έχασα τον πατέρα μου πρόσφατα και δεν είχα πολύ κέφι να καλέσω κόσμο. Θα έρθουν στις επόμενες παραστάσεις, γιατί ακόμα είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός και οι πολύ δικοί μου πενθούν μαζί μου» εξομολογήθηκε συγκινημένος.

Οι δημοσιογράφροι τον ρώτησαν και για πατρότητα που έχει αλλάξει τη ζωή του. «Βιώνω την πατρότητα με πάρα πολλή χαρά αλλά και πολλή αϋπνία. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και παράλληλα πολύ κουρασμένος. Είναι πολύ δύσκολο task το δεύτερο παιδί. Κλαίει το ένα, πηγαίνεις στο άλλο, πεινάνε και τα δύο. Έχουμε όμως την εμπειρία του πρώτου, οπότε τα καταφέρνουμε».