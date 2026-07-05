Ο Θανάσης Βισκαδουράκης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για ενδεχόμενη υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές, αποκαλύπτοντας πως πλέον απομένουν οι τελικές αποφάσεις για να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν αναφέρθηκε στην πρώτη επικοινωνία που είχε από το Μέγαρο Μαξίμου, εξηγώντας ότι εκείνη η στιγμή τον έκανε να ανατρέξει στις δυσκολίες που βίωσε στα παιδικά του χρόνια.

Το τηλεφώνημα που δεν περίμενε

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης περιέγραψε την αντίδρασή του όταν δέχθηκε την πρόταση, λέγοντας:

«Όταν δέχτηκα το τηλεφώνημα από το Μαξίμου, κοίταξα τη γυναίκα μου, κοίταξα τον Θεό. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Η ζωή μου γύρισε πίσω, στα χρόνια της Θήβας. Για μένα ήταν ένα δώρο, ανεξάρτητα από ιδεολογίες.»

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη στιγμή είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς του θύμισε τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να καταφέρει να σταθεί στα πόδια του.

«Περιμένουμε το κάλεσμα»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι οι απαραίτητες συζητήσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί και πλέον αναμένει τις τελικές αποφάσεις.

«Το πήρα απόφαση. Οι συζητήσεις έχουν γίνει, απλώς περιμένουμε το κάλεσμα του πρωθυπουργού, εφόσον προκύψει.»

«Να μην μπει και ένα Πανεπιστήμιο του δρόμου στη Βουλή;»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να βρεθεί στα έδρανα της Βουλής, ο Θανάσης Βισκαδουράκης εξήγησε το σκεπτικό του με μια χαρακτηριστική ατάκα.

«Μη με βλέπεις μικρόσωμο, έχω μάθει να κολυμπάω καλά. Η Βουλή έχει γεμίσει από πτυχιούχους πανεπιστημίων, νομικούς και δικηγόρους. Να μην μπει και ένα Πανεπιστήμιο του δρόμου; Ωραίο είναι να συνδυάζεται ο δρόμος με το πανεπιστήμιο της γνώσης.»

Η οριστική απόφαση για την υποψηφιότητά του αναμένεται το επόμενο διάστημα, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατάρτισης των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας.